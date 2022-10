Egymást követő két bajnoki győzelem, négy meccses veretlenségi sorozat után talán kijelenthető, hogy a Nyíregyháza Spartacus jó formába került, így a szerdai, MTK elleni NB II.-es mérkőzés rangadónak nevezhető.

Mint ismert, a fővárosiak az előző idényben még az élvonalban szerepeltek. A másodosztályú bajnokságnak az egyik, ha nem a legerősebb keretnek vágtak neki a látványos futballt preferáló, rutinos edzővel, Bognár Györggyel a kispadon. Ennek megfelelően rendkívül magabiztosan kezdték az idényt, az előző két fordulóban viszont vereséget szenvedtek, előbb a DVTK vendégeként (3–0), majd hazai pályán, a Csákvár ellen (1–4). Így is vezetik a tabellát, 31 szerzett góljuk nagyjából a háromszorosa a legtöbb csapat szerzett találatának, igaz, a 16 kapott gól a negyedik legrosszabb mutató a mezőnyben.

– Gyirmóti győzelem után úgy érezzük, van lehetőségünk – vezette fel a találkozót Huszák Géza, a Spartacus vezetőedzője. – Nehezíti a helyzetet, hogy az MTK hazai vereségből jön, első helyen áll, de utolérte a Pécs, biztosan mindent megtesz, hogy megverjen minket. Jó mérkőzésre számítok, mert nyílt sisakos futballt játszanak a vendégek, nem véletlen a szerzett góljaik száma, igaz, hogy kapnak is gólokat. Ismerem edzőjük filozófiáját, Pakson is sokgólos meccseket játszott a csapata, mert bátran felvállalja a támadójátékot. Mindent megteszünk, hogy a legtöbbet kihozzuk ebből a meccsből is.

Ha abból indulunk ki, hogy a Szpari 4–2-es és 3–2-es győzelmeken van túl, szinte borítékolható, hogy sok gólt láthatnak a szerdán Sényőre kilátogatók.

– Két meccsen hét gólt szereztünk, bizonyára mindenki elgondolkozik, hogy képesek vagyunk erre. Remélem, jó mérkőzés lesz, jól fog szórakozni a közönség, edzőként persze az eredményesség a legfontosabb nekem. Szeretnénk gyűjtögetni a pontokat, hogy az ősz végére kiegyenesedjünk – tette hozzá a tréner.

A Szparinál az „állandó sérültek” Paku Roland és Vass Patrik továbbra sem bevethető, mellettük is vannak sérültek, ugyanakkor a vasárnapi eredmény nagy önbizalmat adhatott a társaságnak.

Labdarúgás: NB II., 10. forduló

Szerda, 15 óra: Nyíregyháza Spartacus–MTK (Sényőn)

További mérkőzések: Soroksár–Ajka, Csákvár–Szentlőrinc, Mosonmagyaróvár–Budafok, Győr–Gyirmót, Tiszakécske–Szeged, Siófok–Pécs, Haladás–Kazincbarcika, DVTK–Dorog, Kozármisleny–Békéscsaba.