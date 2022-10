Fordulás után alig másfél perc alatt egyenlített a Kisvárda, a vezetést azonban ezúttal sem tudta átvenni, mert a Siófok kapusa ott folytatta, ahol abbahagyta. Ez elbizonytalanította a hazai játékosokat túlhelyezett lövései elkerülték a kaput, vagy a kapufán csattantak. Közben Tamara Mavsar a 41. percben kialakította az addigi legnagyobb különbséget, néggyel vezetett a Siófok. Becsülettel küzdött a Kisvárda átlövői, azonban nem nagyon vállalkoztak, beállói azonban párszor túljártak Rajcsicson. A különbség azonban egyre nőtt, végül a Siófok kilencgólos győzelemmel távozhatott Kisvárdáról.

Kisvárda Master Good SE-Siófok 17-26 (8-10)

Kisvárda, néző, v.: Hargitai, Markó.

Kisvárda: Graovác – Udvardi, Karnik 7/2, Sápi 2, Siska 1, Mérai, Bouti 2. Csere: Mátéfi (kapus) Trúnková 3, Juhász G., Sztamenics, Habánková 1, Akijama 1, Szarková, Kadlicsek. Edző: Bakó Botond.

Siófok: Rajcsics – Such 4, Janjusevics 4, N’Diaye 5, Debreczeni-Klivinyi 5/3, Kajdon 1, Mavsar 7/1. Csere: Papp, Puhalák, Juhász F., Sirián, Kojic. Edző: Uros Bregar.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 0-1, 7. p.: 2-2, 10. p.: 4-5, 17. p.: 7-7, 24. p.: 7-10, 32. p.: 10-10, 41. p.: 12-16, 51. p.: 16-21, 59.: 17-26.

Kiállítások: 10, illetve 10 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 4/4.

Mesterszemmel

Bakó Botond: – Ma csak a kapusig kézilabdáztunk jól, hiába alakítottunk ki jobbnál jobb helyzeteket, nem tudtunk élni vele. A jó napot kifogó Rajcsics elbizonytalanított bennünket és egy idő után hitehagyottá is váltunk, ami eddig nem volt jellemző ránk. Az utolsó 10 percre szétesett a védekezésünk is. Ennek köszönhetjük a szégyenteljes vereséget, erre nem számítottunk.

Uros Bregar: – Meccs után könnyű okosnak lenni. Az első félidőben kiegyenlített játék volt, mindkét oldalon kiemelkedő kapusteljesítménnyel. A második félidőben kialakítottunk egy nagyobb előnyt, amely önbizalmat adott nekünk a folytatásra az egyre többet hibázó Kisvárda ellen. Büszke vagyok a lányokra, jól küzdöttek, nagyon kellett nekünk ez a siker.