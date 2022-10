Az élvonalbeli bajnokság 11. fordulójának nyitómérkőzésén, amely egyben a forduló rangadója is volt, hiszen a tabellán második helyén álló Kecskemét pénteken a nála addig két ponttal kevesebbet gyűjtő harmadik pozíciót elfoglaló Kisvárda Master Good gárdáját fogadta a Széktói Stadionban. A vendégek mesterének Török Lászlónak nem volt ismeretlen a mérkőzés helyszíne, hiszen előbb játékosként, majd szakvezetőként évtizedeket töltött el a hírös városban. Remek formában várta a találkozót a házigazda, Szabó László csapata az augusztus végi Fehérvár elleni mérkőzést követően négy mérkőzés óta veretlen, a Honvéd elleni döntetlen mellett legyőzte a Paksot, a Ferencvárost, legutóbb pedig az Újpestet. Ami vendégeket illeti: Hej Viktorék a Vasas elleni sikerükkel három mérkőzéses vereség sorozatukat szakított még.

A két gárda első élvonalbeli találkozóján a Kecskemét egy helyen változtatott az Újpest elleni győztes kezdő tizenegyén, Szabó Leventét Katona Bálint váltotta. Török László három helyen változtatott, Camaj, Kovacic és Kravcsenko is a kezdőbe kapott helyet.

A Kecskemét eddig mindössze két gólt kapott hazai pályán az aktuális kiírásba, ezúttal is zártan, egységesen védekeztek, így a Kisvárda annak ellenére, hogy labdabirtoklási fölényt alakított ki, helyzetig nemigen jutott. A hazaiak a megszerzett labdákkal elsősorban Tóth Barnát keresték. Bő negyedóra elteltével aztán a Kisvárda megszerezte a vezetést. A javukra megítélt szabadrúgást a 16-os bal sarka elől Asani adta be, a kapujából kimozduló Varga Bence pedig a saját kapujába ütötte a labdát. A bekapott gól után érezhetően próbáltak átvenni az irányítást a hazaiak, már a vendég térfélen letámadtak, de igazi veszélyt nem jelentettek Hindrich kapujára. Újabb lehetőség a Kisvárda előtt adódott, Camaj a 16-ról lőtt, a kapu közepébe tartó labda nem okozott gondot a hazaiak hálóőrének. Aztán szinte semmiből egyenlített a Kecskemét, Asani feleslegesen szabálytalankodott az ötös vonalában Banó-Szabóval, a megítélt büntetőt Nagy Krisztián kíméletlenül bevágta. A félidő hátralévő részében a hazaiak játszottak veszélyesebben, a vezetést is megszerezhették volna, de előbb Tóth ígéretes helyzetből a kapu mellé bólintott, majd Katona életerős lövését Hindrich védte.

A szünetben egyik mester sem változtatott, ugyanaz az huszonkét játékos futott ki a pályára, aki Káprály kezdő sípszavára elkezdte a játékot. Két Kisvárda helyzettel indult a félidő, Camaj szűk tíz perc alatt kétszer is betalált. Az első találatát azonban leshelyzet előzte meg, a másodiknál azonban nem volt mese, a montenegrói válogatott Hej jobb oldali beadást az ötös bal sarkából a kapu jobb felső sarkába vágta. Megélénkült a mérkőzés, a Kecskemét nagy energiákat mozgatott meg az egyenlítésért, rövid idő alatt három helyzetet is kidolgozott, az utolsót Katona értékesítette, egyenlítettek a hazaiak. A döntetlennel láthatóan egyik fél sem volt elégedett, nagy csata folyt minden labdáért. Az utolsó húsz percben a Kecskemét akarata érvényesült, a Kisvárda azonban egy hibát kihasználva visszavette a vezetést. Középpályán labdát veszítettek a hazaiak, a kontra végén Makowski beadást Ötvös gólra váltotta. Nem volt azonban még vége, a pár perce beállt Djuranovics második lehetőségét kihasználva harmadszor is egyenlített a Kecskemét. Az eredmény már nem változott, így döntetlennel ért véget a találkozó.



Kecskemét-Kisvárda Master Good 3-3 (1-1)

Kecskemét, Széktói Stadion, 2108 néző, v.: Káprály (Horváth Z., Medovarszki).

Kecskemét: Varga B. – Nagy K. (Sági, 84.), Szabó A., Belényesi, Szalai G., Zeke – Banó-Szabó (Rjasko, 94.), Katona B., Vágó L., Szuhodovszki (Djuranovics, 84.) – Tóth B. (Szabó L., 67.).Vezetőedző: Szabó István.

Kisvárda: Hindrich – Hej, Kravcsenko, Kovacic, Leoni – Melnik (Ötvös, 71.), Karabeljov (Vranjanin, 91.) – Asani (Vida K., 71.), Makowski, Camaj (Navrátil, 77.) – Mesanovic (Ilievszki, 92.). Vezetőedző: Török László.

Gól: Varga B. (17., öngól), Camaj (52.), Ötvös (81.), illetve Nagy (37., tizenegyesből), Katona (57.), Djuranovics (87.)