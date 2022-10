A Cápák nem nyalogathatták sokáig a sebeiket a szombati, nagy különbségű debreceni vereség után, hiszen szerdán ismét pályára lépnek, saját közönségük előtt először ebben az idényben. Azt azért így sem lehet állítani, hogy nagy javítási esélye van a Blue Sharksnak, hiszen a bajnokságot legjobb formában kezdő Szolnoki Olajbányász a vendég.

A Tisza-partiakat már a felkészülés alatt is sok siker ért, többek között a Sitku Ernő Emléktornát is megnyerték. A négycsapatos nyíregyházi viadal döntőjében 74–61-re győzték le a Hübnert. A Szolnok gyorsan előnybe került azon a meccsen, majd a Nyíregyháza zárkózott ugyan, nem érte utol riválisát. A bajnokság nyitófordulójában aztán 94–88-ra győztek Kaposváron, múlt hétvégén pedig 90–57-re verték meg otthon a Sopront.

Az Olaj öt kiváló légiós mellett két tehetséges fiatalt is foglalkoztat, hiszen a saját nevelésű Pallai Tamás mellé nyáron leigazolták a válogatottnál is számításba vett Lukács Norbertet. Nem nagyon van olyan felállása a Szolnoknak, amiben ne lenne eredményes. A Cápáknak talán nem is ezzel kell foglalkozniuk elsősorban, hanem azzal, hogy két elrontott mérkőzés után jobb összképet nyújtson a játéka.

– Nagyon örülünk, hogy végre hazai pályán játszhatunk – vezette fel a találkozót Pethő Ákos, a Blue Sharks vezetőedzője. – Egyik idegenbeli mérkőzésünk sem volt egyszerű, hiszen élmezőnybe vágyó csapatokkal találkoztunk, sajnos helyre is raktak minket. Nem vagyunk még olyan jó csapat, hogy nyolc-nyolc perc jó játékkal pariban tudjunk maradni. Ezt a nyolc percet kell többszörösére növelnünk. A srácok érzik, hogy nagy felelősségük van benne, az egész csapat azon dolgozik, hogy javítsunk ezen. Edzésen jól dolgoznak a srácok, meccsen kell megtalálnunk azokat a pontokat, amiben erősek lehetünk és azokat a szereplőket, akik tudnak segíteni. Szeretettel várjuk a szurkolókat, szükségünk van a buzdításukra!

Az első két mérkőzésen talán Harrison Henderson volt a legjobban teljesítő nyíregyházi, aki eddig 13 pontot és 7.5 lepattanót átlagol.

– Az ellenfelünk nagyon jól összeállt, tapasztalt játékosai vannak, akik értik a játékot – mondta el az amerikai center. – Nagyon fontos, hogy védekezésben jól teljesítsünk, koncentráljunk és kommunikáljunk, segítsünk egymásnak hátul, odafigyeljünk a kizárásokra és jó legyen az átmenet támadásba. Nem mindig lehet befolyásolni, hogy a dobások bemennek vagy kimaradnak, az energiát viszont kontrollálnunk kell.

A találkozó szerda 18 órakor kezdődik a Continental Arénában.