Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 11. forduló

Vásárosnamény–Kemecse 2–4 (1–0)

Vásárosnamény, v.: Kormány.

Vásárosnamény: Kardos – Géci, Bátyi, Vereytsi, Újvári (Nagy), Szabó, Illés (Berec), Deskó, Kopor, Szőcs, Orosz. Edző: Unchiás Rémusz.

Kemecse: Kopasz – Hadházi, Boda (Szilágyi), Majoros, Ádám, Szaffián (Mészáros), Törő (Balogh), Phrakonkham, Kovács, Hokk B., Sándor. Edző: Resán Attila.

Gól: Szőcs, Géci, illetve Boda 2, Sándor, Hadházi.

Unchiás Rémusz: – Sajnálom a srácokat, egy majdnem tökéletes félidő után lehetőségünk lett volna lezárni a mérkőzést, azonban ezt nem tettük meg. Utána olyan hibákat követtünk el, amiket a Kemecse kihasznált. További sok sikert A Kemecsének!

Resán Attila: – Nem volt egyszerű ez a győzelem! Jó csapat a Vásárosnamény, és nem vagyunk hozzászokva a dimbes-dombos pályához sem.

Ibrány–Nyírbéltek 0–2 (0–0)

Ibrány, v.: Goneth.

Ibrány: Tóth – Molnár, Kállai, Bészély, Szikszay, Pápa, Sustyák, Buka, Kecskeméti (Blága), Horváth (Bégányi), Zubora. Edző: Kató István.

Nyírbéltek: Ritli – Ricsei, Bákai, Boldizsár (Nemes), Szabó S., Szabó E., Orosz, Fleisz, Sárga B., Sárga Zs., Jónucz (Kerekes). Edző: Körmös Miklós.

Gól: Szabó, Fleisz.

Kató István: – Gyenge színvonalú mérkőzés volt, sok hiányzó mellett a lelkesedés is hiányzott, ez csak vereséghez vezethetett.

Körmös Miklós: – Színvonalas játékvezetés és sziporkázó játékunkkal megérdemelt győzelmet arattunk. Csapatunk a győzelmet a masszőrünknek, Lakatos Balázs esküvőjére ajánlja és sok boldogságot kívánunk nekik! Térdműtéten átesett játékosunknak, Hóhágyi Alexnek mihamarabbi gyógyulást, várjuk vissza a csapatba! Gratulálok a csapatomnak és további sok sikert az Ibránynak!

Nagyecsed–Nyíregyháza 1–0 (1–0)

Nagyecsed, v.: Hegedűs.

Nagyecsed: Sarkadi Zs. – Sarkadi G., Zámbó, Tóth F. (Tóth G.), Nyíregyházi (Bulyáki B.), Pócsi, Bulyáki A., Kóka, Urbin, Demeter, Rácz. Edző: Kósa József.

Nyíregyháza: Talián – Herczku, Oláh, Kardos (Cseh), Batta (Tangel), Hunyadi, Gönczör, Szücs, Tagai, Nagy, Girdán. Megbízott edző: Szilágyi Krisztián.

Gól: Demeter.

Kósa József: – Magabiztos győzelmet arattunk, amit meg is érdemeltünk. Le a kalappal a 13 hősiesen harcoló játékosom előtt, akik ismét nagy akarással és alázattal játszottak!

Szilágyi Krisztián: – A pálya talaja mindkét csapatnak megnehezítette a dolgát. Nagyon küzdelmes mérkőzést játszottunk. Az első félidőben hátrányba kerültünk, ezt a második félidőben már nem tudtuk behozni. További sok sikert a Nagyecsednek!

Mátészalka–Tarpa 1–0 (0–0)

Mátészalka, v.: Bíró.

Mátészalka: Szilágyi – Hevele (Gergely), Lyáh (Szokolai), Sárosi (Szabó), Csáki, Gergely M. (Paragh), Magyari, Bodó, Budaházi L., Fejes, Drabik (Farkas). Edző: Kiss Tamás.

Tarpa: Zenikov – Zajka, Dolináj, Bodan (Savkin), Hilka, Romancsuk (Gál), Barta (Kucsinszki), Lovincsuk, Kofel, Herman, Kostik. Edző: Bubis Iván.

Gól: Magyari.

Kiss Tamás: – A mérkőzés összképe alapján teljesen megérdemelten nyertünk, akár már az első félidőben eldönthettük volna a meccset. A második játékrészben a gól után igazi csapatként működtünk és ezért hatalmas gratuláció jár a fiúknak!

Bubis Iván: – Sok helyzet itt is, ott is, amiből a Szalka jött ki jobban, értékesített egyet, ezzel meg is tudta nyerni a mérkőzést.

Nyírmeggyes–Nyírbátor 1–2 (0–1)

Nyírmeggyes, v.: Gyüre.

Nyírmeggyes: Zán – Hornyák (Máté), Sivadó (Domokos), Nagy, Török (Gönczör), Éles, Batizi Pócsi, Preg (Csatári), Folytán, Molnár, Hadadi (Szabó). Edző: Kovács László.

Nyírbátor: Borkó – Czerula, Szabó, Pálvölgyi (Sitku), Danó (Söre), Bakó (Nagy), Nógrádi (Magyar), Varga, Erdei (Kiss), Seres, Lukács. Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Gól: Domokos, illetve Danó, Bakó.

Kovács László: – Egyszer minden véget ér.

Erdei Zoltán: – Ez igazi férfimunka volt a csapattól. Igaz, hogy több mint ötven percet emberhátrányban kellett futballoznunk, de úgy gondolom, hogy még tíz emberrel is pariban voltunk a Nyírmeggyessel.

Csenger–Újfehértó 0–7 (0–4)

Csenger, v.: Tomori.

Csenger: Sass (Korompai) – Popovics, Nagy, Csorvási, Jónás, Barcsay, Osváth, Gaál (Katona), Mészáros (Lengyel), Bence, Szedlacsek (Oláj). Edző: Barcsay István.

Újfehértó: Nagy – Csáki, Simonka, Szilágyi, Somogyi (Bodnár), Mezei (Daróczi), Angyal, Hudák, Papp (Tábori), Zámbó, Ács. Edző: Piskóti Zsolt.

Gól: Papp, Somogyi 2-2, Zámbó, Angyal, Papp, Ács.

Barcsay István: – Gratulálok az ellenfélnek, ilyen különbséggel is megérdemelten nyert.

Piskóti Zsolt: – A szezon játékával megérdemelt győzelmet arattunk. A csapat sok boldogságot kíván Pallai Gergőnek és feleségének! Éljen az ifjú pár!

Mándok–Nagyhalász 1–1 (1–0)

Mándok, v.: Paráda.

Mándok: Lőrincz – Nardai, Köblös, Jánvári, Lusánszki (Koszta), Krajnyák, Baglyos, Lakatos, Molnár, Listván (Bugyi), Cservenyák. Edző: Dolhai Máté.

Nagyhalász: Bodnár – Tóth L., Bajusz (Borbély), Kató (Varga), Tóth G., Kölcsi, Kerekes, Babják, Kőrösi (Dócs), Tanyi, Oláh. Edző: Nagy Lajos.

Gól: Baglyos, illetve Babják.

Dolhai Máté: – A hozzáállás jobb volt, de változatlanul sok hiba tarkította játékunkat. Sima hazai győzelem helyett sajnos ajándékoztunk egy pontot az ellenfélnek.

Nagy Lajos: – Eljöttünk, becsülettel küzdöttünk, igazságos döntetlen után pontot szereztünk.

A Balkány–Kállósemjén mérkőzést november 27-én játsszák.