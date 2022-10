A tabella állása szerint a Nyíregyháza Spartacus a vasárnapi, sényői mérkőzés esélyese. Igen ám, de a Szpari az előző két fordulóban az éppen aktuális sereghajtó, előbb a Dorog, majd a Békéscsaba ellen is vereséget szenvedett, így a Budafok hiába van két pozícióval lemaradva a piros-kékektől (ugyanannyi ponttal, de rosszabb gólkülönbséggel állnak a vendégek), nem mondhatjuk, hogy Szokol Zsolték kötelező győzelem előtt állnak.

Már csak azért sem, mert a hárommeccses vereségsorozatból érkező nyíregyháziak a hosszabb ideje sérült futballisták mellett az eltiltott Deutsch Bencére és Baki Ákosra sem számíthatnak a 14. fordulóban, azaz várhatóan összesen hét játékos hiányzik a hétvégi meccskeretből.

– Dolgoztunk becsülettel, ahogy eddig is – szögezte le Huszák Géza, a Spartacus vezetőedzője. – Magyarázkodásnak tűnik, de az utóbbi három mérkőzésünk egyikén sem érdemeltünk vereséget. A problémáink továbbra is megvannak, nem egyszerű a helyzet, de a csapat játékával nem volt gond, más kérdés, hogy ez nem párosult eredményességgel. Azon vagyunk, hogy ez megváltozzon.

A korábbi Szpari-edző, Mátyus János által irányított BMTE is a kieső zóna elől menekül, így nem kérdés, hogy motiváltan érkezik. Itt persze nem is feltétlen a Budafok játékával kell foglalkoznia a nyíregyháziaknak, inkább az a fontos, hogy végre nagy hiba nélkül futballozzanak.

– A vesztes meccseinken vétettünk egy-egy hibát, amit a sors folyamatosan megbüntetett, míg nekünk kifelé pattantak a labdák, mellé és fölé rúgtuk a helyzeteinket – tette hozzá a mester.

A tabella nem néz ki jól jelenleg, de meg kell jegyezni, hogy például a hatodik Soroksár is csak hat ponttal áll jobban. Akárhogy is, vasárnap győznie kell a Spartacusnak, hogy újra zárkózásba kezdjen!

Labdarúgás: NB II., 14. forduló

Vasárnap, 13.00: Nyíregyháza Spartacus–Budafok (Sényőn)

További mérkőzések: Soroksár–MTK, Siófok–Szentlőrinc, Csákvár–Mosonmagyaróvár, Ajka–Kazincbarcika, Tiszakécske–Gyirmót, Haladás–Dorog, ETO FC Győr–Békéscsaba, DVTK–Kozármisleny, Pécs–Szeged.