A Kisvárda Master Good SE csütörtökön egy kevés gólt hozó mérkőzésen idegenben győzte le az Érdet (21-23).

– A Budaörs elleni vereség mély nyomott hagyott a csapatban, ezért sokat foglalkoztunk vele, hogy a nem cipeljük ennek a terhét – kezdte a találkozó értékelését Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője. – Jól is kezdtük a mérkőzést, már az elején megvolt a lehetőségünk arra, hogy nagyobb különbséget alakítsunk ki, sajnos azonban érthetetlenül sok ziccert hagytunk ki. Vissza is esett a játékunk színvonala, valamint a játékunk sebessége.

A szünetre kétgólos hátránnyal vonult a Kisvárda.

– Az öltözőben arról beszéltünk, hogy ne stresszeljünk, ne pánikoljunk, mert az a játékunk rovására ment. Azt sulykoltuk a lányokba, ha a ziccereket fegyelmezettebben, higgadtabban értékesítik, akkor nem lehet problémánk. A második félidőben pár perc után magunkra is találtunk és a stabil védekezésnek és kapusteljesítménynek köszönhetően jöttek a könnyű gólszerzési lehetőségek, amelyekkel élni is tudtunk. Ennek köszönhetően a végjátékra meggyőző különbséget alakítottunk ki. Innen még visszakapaszkodott az Érd, így szoros lett a végjáték. Ami azonban nagyon fontos, hogy ezt higgadtan és okosan megoldották a lányok – zárta Bakó Botond.

A bajnokság következő fordulójában a Kisvárda jövő szombaton a Siófokot fogadja.