Nincs megállás az NB II.-ben, hétközi forduló után máris jönnek az újabb mérkőzések. Az öt bajnoki óta veretlen, hárommeccses győzelmi sorozatban menetelő Nyíregyháza Spartacus a szezonbeli leghosszabb utazását teszi meg szombaton (egy nappal a mérkőzés előtt), hiszen a közel 500 kilométerre, a horvát határ közelében fekvő Szentlőrincre látogat.

Rendkívül sűrű a középmezőny, a Szparinak épp a héten sikerült megelőznie a Csilus Ádámot és Csörgő Rault is foglalkoztató lőrincieket. A Baranya megyeiek úgy szereztek eddig 13 pontot, hogy a közelmúltban volt egy ötmeccses veretlenségi sorozatuk, múlt vasárnap legyőzték a DVTK-t, majd a széria szerdán szakadt meg a Csákvár vendégeként. Akkor is a Szentlőrinc vezetett, a hazaiak a 88. percben egyenlítettek és a ráadásban állították be a 2–1-gyes végeredményt.

– Csütörtökön regenerált a csapat, péntekre is könnyebb munkát terveztünk, hiszen kevés játékosunk van és az utóbbi időben nem volt okom nagyon változtatni – mondta Huszák Géza, a Spartacus vezetőedzője. – Péntektől az ellenfélre koncentrálunk, amelyet nem lehet félvállról venni, a legutóbbi hazai meccsén megverte a Diósgyőrt, szerdán is vezetett Csákváron. A végén kapták a gólokat, amit sosem könnyű megemészteni. Nekünk az a feladatunk, hogy folytassuk jó sorozatunkat. Sajnos az eddigi sérültjeink továbbra sem bevethetőek, de akik rendelkezésre állnak, megtesznek mindent, hogy a legjobb eredményt kihozzuk ebből a mérkőzésből is.

Mint ismert a nyíregyháziak bravúrokon vannak túl, hiszen a Gyirmót idegenbeli legyőzése után (2–3) úgy verték meg a mezőny legeredményesebb csapatát, az MTK-t , hogy gólt sem kaptak (2–0).

– Nem tudom, mennyire fog támadószelemben játszani a Szentlőrinc. Amennyire rossz az MTK ellen futballozni – mert tele van minőségi labdarúgókkal –, olyannyira kedvező is, hogy nyílt sisakos játékot vállal, ezzel nekünk is nagyobb területek nyíltak az összjátékra. A Szentlőrinc másabb csapat, viszont egységes, ezt mutatja a szerzett pontjai száma is. Szervezettek, kicsi a pályájuk, jó közönségük van, összességében nehéz mérkőzésre számítunk – zárta szavait a tréner.

Labdarúgás: NB II., 11. forduló, vasárnap

Szentlőrinc–Nyíregyháza Spartacus, Szentlőrinc, 15.

További mérkőzések: Gyirmót–Haladás, Budafok–Kozármisleny, Dorog–Csákvár, Szeged–Mosonmagyaróvár, Kazincbarcika–Siófok, Pécs–Soroksár, Ajka–Tiszakécske, Békéscsaba–DVTK, MTK–Győr.