Az őszi idény felén már túl vannak a Nyír-Wetland megyei I. osztályú csapatai és már nincs hibátlan gárda a csoportban, ugyanis az Újfehértó az elmúlt fordulóban Nyírbélteken elveszítette veretlenségét. Piskóti Zsolt együttese ezúttal megyei rangadóra érkezik Örökösföldre, ahol a listavezető Nyíregyháza II. vendégei lesznek. A két gárdát három pont választja el egymástól a tabellán, igaz a vendégek egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak.

Két csapat viszont eddig még nem hagyta el győztesen a játékteret, közülük a Nyírmeggyes a Nagyecsedet fogadja. Kovács László csapata így első győzelmére hajt, nem lesz azonban könnyű dolguk, mert a vendégek az utóbbi időben rákapcsoltak és szorgalmasan gyűjtögetik a pontokat. Az osztály másik nyeretlen gárdája az Ibrány, amelyre nagy presztízsű megyei derbi vár vasárnap. Jeddi Béláék a szomszéd Nagyhalászt fogadják. Ez ezúttal nemcsak a két település egymáshoz viszonyított földrajzi elhelyezkedésére igaz, hanem a tabellán elfoglalt helyezésükre is, a házgazdák a 15., míg a vendégek a 14 helyről várják a csatát. Parádésan menetel hazai pályán az újonc Nyírbéltek, öt mérkőzéséből négyet is megnyert, köztük a Nyíregyháza II. és az Újfehértó ellenit is, vendégségben azonban szerényebb produkcióra képes Körmös Miklós alakulata, eddig mindhárom találkozójukon vereséget szenvedtek. Ezúttal a dobogó alsó fokára felkapaszkodó Kállósemjén otthonában próbálhatják megszerezni első idegenbeli pontjukat, pontjaikat.

Tabella szomszédok találkoznak Vásárosnaményban a hazaiak a 10., a vendég Nyírbátor a 11. helyen posztol, egyaránt kilenc gyűjtött ponttal. A Mátészalka Csengerben vizitál, míg a Balkány a Kemecsét fogadja Szakolyban. Mándokra látogat a Tarpa. Mindkét csapat jól kezdte a bajnokságot, az utóbbi két fordulóban azonban megtorpantak, szombaton kiderül melyik gárdának sikerül túllendülnie az apró holtponton.

Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 9. forduló, edzői várakozások (kezdés: 15, ifi: 13)

Szombat

Vásárosnamény (10.)-Nyírbátor (11.)

Unchiás Rémusz, a Vásárosnamény edzője: – Mint ahogy a vesztesek meccsek után nem rendezünk temetést, úgy a Tarpa elleni győzelem után sem ünnepeltük túl magunkat, igyekeztünk helyén kezelni a sikert. Bízom benne, hogy hétvégén azt az arcát mutatja a csapat, amelyiket Tarpán.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Nehéz dolgunk lesz a jól kontrázó Namény otthonában, de szeretnénk gyarapítani pontjaink számát.

Mátészalka (13.)-Csenger (6.)

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Hétvégén csak egyetlen eredmény elfogadható számunkra, ez pedig a győzelem.

Barcsay István, a Csenger edzője: – A nyáron megerősödött Mátészalkával játszunk, nem téveszt meg bennünket eddigi szereplésük. Remélem fiataljaink fel tudnak nőni a feladathoz és eredményesen szerepelünk szombaton.

Nyírmeggyes (16.)-Nagyecsed (9.)

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: –Sajnos egyre kevesebb idő marad, hogy gyarapítsuk a pontjaink számát. Az előző fordulóban az utolsó pillanatban csúszott ki a kezünkből a győzelem. Remélem hétvégén hazai környezetben sikerül megszerezni az első győzelmünket. Nem lesz könnyű dolgunk, mivel úgy néz ki az Ecsed elkapta a fonalat.

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Helyezésüktől függetlenül nagyon veszélyes a Nyírmeggyes. Tudom, hogy hazai pályán mindent el fognak követni a sikerért, azonban mi sem ülhetünk a babérjainkon, hiszen nagyon beragadtunk a rajtnál, ezért szeretnénk feljebb kapaszkodni a tabellán.

Mándok (8.)-Tarpa (5.)

Dolhai Máté, a Mándok edzője: – Tarpáról úgy gondolom mindenki tudja, hogy komoly munkát végeznek. Minden csapatnak meg kell ellenük szenvedni, aki eredményes akar lenni. Sajnos nálunk az elmúlt hetek mutatott játéka nem volt az igazi. Azon vagyunk, hogy ezt a formát magunk mögött hagyjuk. A csapat is erre vágyik és az öltöző hangulata is jó. Bizakodó vagyok a hétvégével kapcsolatban…

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Az elmúlt két bajnoki sajnos nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Megpróbáltuk a héten átbeszélni a dolgokat és ennek megfelelően készülni. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy győztesen hagyjuk el a pályát.

Nyíregyháza II. (1.)-Újfehértó (2.)

Tudja Dávid, a Nyíregyháza II. edzője: – Ismét egy olyan csapattal találkozunk, amely komoly célokkal vágott neki az idei bajnokságnak. Szeretnénk a hétvégén egy színvonalas, jó iramú mérkőzést játszani, ahol mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megnyerjük a találkozót.

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – A múlt héten elveszítettük veretlenségünket, viszont nincs idő a szomorkodásra, mert nagyon komoly játékerőt képviselő csapat ellen lépünk pályára. A jelenlegi tabella alapján ez egy rangadó, ezért minden játékostól maximális teljesítményt és hozzáállást varok el.

Vasárnap

Kállósemjén (3.)-Nyírbéltek (7.)

Gáll László, a Kállósemjén elnöke: – A hétvégén a jó formában lévő Nyírbélteket fogadjuk. Elismerésre méltó eddigi eredménysoruk, ezért, mint ahogy minden mérkőzést, ezt is komolyan vesszük. Keményen meg kell dolgoznunk, ha itthon szeretnénk tartani a három pontot.

Körmös Miklós, a Nyírbéltek edzője: – Sok a betegünk és a sérültünk, így nem lesz egyszerű feladatunk vasárnap. Remélem, hogy összekapjuk magunkat és játszunk egy jó mérkőzést Semjénben.

Ibrány (15.)-Nagyhalász (14.)

Kató István, az Ibrány edzője: – Nehéz helyzetben van mindkét csapat, igazán csak a három pont megszerzésével tudna javítani. Nem egyszerű feladat elé nézünk, nekünk viszont nem maradt más lehetőségünk, mint a győzelembe menekülés.

Nagy Lajos, a Nagyhalász edzője: – A mai világban mg kell becsülni azon drukkereket, akik kimennek hétvégenként meccset nézni. Az Ibrány-Nagyhalász mérkőzés, fordított leosztásban egyaránt, az ország legjobb hangulatú rangadói közé tartozik, Tirpakisztán második számú derbije. Még mindig az a párosítás, amelyért megéri két lángost kiosztani a települések művelődési házai mögött. Megfelelően hangolódunk a meccsre, bízom benne, hogy a meccs végén a mi Kató Pistánk fog jobban örülni.

Balkány (12.)-Kemecse (4.)

Mirgai László, a Balkány edzője: – A Kemecsének több mérkőzését is láttam, szó szerint játsszák a játékot, erre meg is van a megfelelő állományuk. Sajnos mi létszámban kevesen vagyunk, de mindent meg fogunk tenni, hogy egy jó mérkőzést játszunk.

Resán Attila, a Kemecse edzője: – Bízom benne, hogy az időjárás olyan lesz, mint a mai. Ebben az esetben derűsen érkezünk a mérkőzésre és remélem derűsen is távozunk.