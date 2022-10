A Kisvárda Master Good szerdán a másodosztályú Mosonmagyaróvár otthonában vívta ki a továbbjutást a Magyar Kupában (0-3). A találkozón már az első félidőben kidomborodott az osztálykülönbség a két gárda között. Ez azonban sokáig csak szögletekben mutatkozott meg, a Kisvárda tucatnyi sarokrúgást végzett el az első játékrészben.

Jókor jött a vezetés

A gólra az első félidő utolsó percéig várni kellett. Fordulás után pár perc alatt megduplázták előnyüket a rétköziek, így magabiztosan jutottak tovább.

– Egy percig nem forgott veszélyben a továbbjutásunk, mert nagyon koncentráltan mentünk bele a mérkőzésbe. Igaz, nehéz volt feltörni a hazai csapat védelmét, de azért többször is mögéjük tudtunk kerülni, az első félidőben tizenkét szögletet végeztünk el, ez is mutatja, hogy nyomást gyakoroltunk rájuk. Jókor, még közvetlenül a szünet előtt megszereztük a vezetést, a második játékrészben további gólokat szereztünk, úgyhogy maximálisan elégedettek vagyunk a továbbjutással és az egyéni teljesítményekkel is – fogalmazott Török László vezetőedző a csapat hivatalos honlapján.

Labdarúgás: Magyar Kupa, 4. forduló

További eredmények

Nyíregyháza-Vasas 1-2

Győr-Kecskemét 1-0

Iváncsa-Ferencváros 3-2

Felsőzsolca-MTK 0-6

DEAC-DVSC 0-4

Nagykanizsa-Békéscsaba 1-4

Balatonfüred-Paks 0-3

Budafok-Szeged Grosics Ak. 1-0

ESMTK-Siófok 3-1

Nagyatád-Monor 0-3

Nyergesújfalu-Mezőkövesd 1-4

Haladás-Honvéd 1-2

Ajka-Újpest 1-3

Kazincbarcika-ZTE 0-2

MOL Fehérvár-Puskás Ak. 0-1