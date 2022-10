A Kisvárda tartalékcsapata a BKV-Előrét fogadta a bajnokság 14. fordulójában. A hazaiak találatát Szőr Levente szerezte az első negyedóra végén, amelyet a fővárosiak a hajrában egy kontra végén egalizáltak. Ezzel még nem volt vége. Ifj. Albert Flórián csapata a hosszabbításban a győztes találatot is megszerezte.

NB III., Keleti csoport: 14. forduló

Kisvárda Master Good II.–BKV Előre 1–2 (1–0)

Kisvárda, Várkerti Sporttelep, v.: Szilágyi.

Kisvárda II: Hotra – Avetiszjan, Králik, Rubus, Sikorszki, Szőr, Ponomarenko, Czérna (Simon, 77.), Kirjuhin (Hricu, 63.), Honcsar (Bokor, 63.) – Heles (Poludnjak, 86.). Edző: Kocsis János.

BKV ELŐRE: Horváth – Forgács, Szabó N., Kubó (Egressy,93.), Szabó Á., Benke (Csanálosi, 68.), Fördős, Tóth Sz., Gyurkó, Tóth D., Kilin (Kőrösi, a szünetben). Edző: Ifj. Albert Flórián.

Gól: Szőr (15.), illetve Csanálosi (83.), Kubó (92.).

Kocsis János: – Jól kezdtük a mérkőzést, meg is szereztük a vezetést, majd az első félidőben végig kontroll alatt tartottuk a játékot. A második félidőben talán túlzottan is féltünk a kudarctól, mélyebben is védekeztünk, mégis egy nullnál mi vezettük a kapusra a labdát, de sajnos rossz megoldást választottunk, pedig eldönthettük volna a mérkőzést. Így viszont a hajrában kiegyenlítettek a vendégek, ami után próbáltunk mindent megtenni a győztes találatért, ehelyett mi kaptunk gólt a hosszabbításban.

További eredmények: DVSC II.-DVTK II. 1–2 (0–2), Vasas II.-Putnok 1–2 ( 1–2), Füzesgyarmat-Tiszafüred 2–0 (1–0), Hatvan-Karcag 0–0, Tiszaújváros-Jászberény 0–0, Pénzügyőr-Körösladány 2–2 (0–1), Eger-DEAC 0–0, Hajdúszoboszló-BVSC-Zugló 1–1 (1–0)

A bajnokság állása

1. BVSC-Zugló 14 10 4 - 33-5 34

2. Pénzügyőr 14 8 2 4 24-18 26

3. Putnok 14 8 2 4 21-16 26

4. Karcag 14 7 2 5 18-20 23

5. Körösladány 14 6 5 3 24-16 23

6. Hajdúszoboszló 14 6 5 3 23-17 23

7. DEAC 14 7 1 6 24-14 22

8. BKV Előre 14 7 1 6 16-15 22

9. Tiszafüred 14 6 3 5 24-22 21

10. Füzesgyarmat 14 6 3 5 19-20 21

11. Hatvan 14 6 2 6 26-26 20

12. DVSC II. 14 6 2 6 21-24 20

13. DVTK II. 14 6 - 8 20-25 18

14. Vasas II. 14 5 3 6 36-24 18

15. Kisvárda II. 14 5 3 6 23-15 18

16. Eger 14 5 2 7 16-23 17

17. Sényő 14 4 2 8 15-27 14

18. Jászberény 14 3 3 8 16-29 12

19. Tiszaújváros 14 3 2 9 15-35 11

20. Békéscsaba II. 14 2 1 11 23-46 7