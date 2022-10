Három bajnoki vereséggel a háta mögött szombaton a Vasast fogadta a Kisvárda Master Good az NB I. 10. fordulójában. Ha elmondható, hogy a hazaiak gödörben vannak, akkor ez hatványozottan igaz az angyalföldiekre, Holender Filipék az élvonal egyet nyeretlenjeként érkeztek a találkozóra. A vendégek kispadján az a Kondás Elemér ült, aki 2017 nyarától egy éven át a Kisvárdát dirigálta, és juttatta fel a másodosztályból az NB I.-be, ott azonban két 4–0-s vereséget követően menesztették, a hazaiaknál Török László mellett ismét helyet foglalt Révész Attila szakmai igazgató.

Óvatos, tapogatózó játékkal kezdődött a találkozó, érződött, hogy egyik csapat sem szeretne hátul hibázni. Az első komoly helyzet negyedórát követően a Kisvárda előtt adódott, a hazaiak szabadrúgáshoz jutottak, amelyet Asani végzett el, a labda pedig ha szerencsés körülmények között is, de Jova Levente hálójában landolt.

Ezzel megtört a szabolcsiak 325 perces bajnoki gólcsendje, igaz nem Kisvárda játékos szerezte, de vezetett a csapat. Utoljára augusztus 31-én a Paks ellen Karabeljov talált be az 52. percben.

A szerencsétlen találat láthatóan megzavarta a vendégeket, míg a hazai lábairól mintha lekerült volna egy súlyos béklyó. A felbátorodó Kisvárda mezőnyfölényt alakított ki, komoly helyzetig azonban nem jutott. Alig félóra játék után megfogyatkozott a Vasas, Szivacski kíméletlen belépőjét a játékvezető habozás nélkül pirossal „jutalmazta”. Az emberelőnyt alig tíz perc alatt kihasználták a hazaiak, Makowski duplázta meg az előnyt.

Fordulás után többet birtokolták a labdát a hazaiak, úgy tűnt nem elégedtek meg az eredmény tartásával, a szünetben beállt Dombó Dávidot többször is tesztelték, a gólszerzéshez legközelebb Melnik állt, de a volt kisvárdai kapus bravúros védésekkel hárított az ukrán légiós kísérleteit. A piros mezes játékosok kedvük szerint cikáztak az angyalföldi játékosok között, ám a harmadik gól sehogy sem akart megszületni. A vendégek erejéből szórványos ellentámadásokra futotta, amelyek azonban nem hordoztak magukban igazi veszélyt. Így maradt a félidei eredmény, ezzel a győzelemmel a Kisvárda megszakította három meccses vereség sorozatát.

Kisvárda Master Good–Vasas 2–0 (2–0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 2403 néző, v.: Bogár (Albert, Belicza)

Kisvárda: Hindrich – Hej, Peteleu, Széles, Leoni – Karabeljov, Melnik, Asani (Vida, 60.), Makowski (Lucas, 74.), – Mesanovic (Navratil, 86.), Ilievszki (Camaj, 60.). Vezetőedző: Török László.

Vasas: Jova (Dombó, 46.) – Baráth (Ódor, 40.), Otigba, Iyinbor, Silye – Szivacski, Vida M., Hidi P. (Hidi S., 60.), Hinora – Holender, Radó (Novothny, a szünetben). Vezetőedző: Kondás Elemér.

Gól: Baráth (17., öngól), Makowski (38.). Kiállítva: Szivacski (27.).

Mesterszemmel

Török László: – Mind a játékosokban, mind a szakmai stábban nagy feszültség volt egész héten. Ettől függetlenül jól ment az edzés program. Egyetlen nyilvánvaló célunk volt, akármilyen játékkal is, de megszerezni a három pontot és visszatérni arra a pozitív ösvényre amelyről letértünk. Nem mondom, hogy visszataláltunk, de már megtaláltuk a bejáratát. Tudtuk, hogy voltak sérültjei ellenfelünknek, emberelőnybe is kerültünk, jó játszottunk, véleményem szerint megérdemelten nyertünk.

Kondás Elemér: – Gyámoltalanul, bátortalanul kezdtük a mérkőzést. Aztán kaptunk egy szerencsétlen gólt, majd jött az a felelőtlen kiállítás, így nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, majd jött a második gól. Fordulás után kilenc emberrel is voltak momentumaink, de ez még a szépítéshez is kevés volt. A Kisvárda sokkal jobb volt nálunk, néhány embernek el kell gondolkoznia a folytatásról, mert ez a lezser hozzáállás nem a pályára való.