Egy hét szünetet követően újra csatasorba állnak NB II.-es női csapataink. Szombaton a Mátészalka a Heves vendége lesz. Nagy Márkus Peónia csapata két egygólos győzelme mellett legutóbb az Ungvárral játszott döntetlent, míg ellenfelük hazai pályán szenvedett vereséget a Kazincbarcikától. Bízunk benne, hogy Deme Barbaráék ezúttal nem hagyják a végére a döntést és magabiztos győzelemmel térnek haza a Heves megyei túráról. Másnap a Vitka SE a szokásos időpontjában (11) a kisvárdai Szent László Gimnázium csarnokában látja vendégül a Füzesabonyt. A vendégek eddig mindkét mérkőzésüket megnyerték, érdekesség, hogy mindkét alkalommal 28 gólt dobtak, az Ungvár 27-tel, míg a Salgótarján 22-vel tudott csak válaszolni. Szintén ezen a napon az Újfehértó KSZSE a Hajdúböszörménnyel mérkőzik meg hazai pályán. A Miskolc mellett ez a két gárda nem szerzett még pontot a bajnokságban. A házigazdák három, a vendégek két mérkőzést veszítettek eddig.

Veretlenek miskolci csatája

Ami a férfiakat illeti megyebeli csapataink szombaton és vasárnap is egyaránt két mérkőzésen érdekeltek. Szombaton a Fehérgyarmat a Hajdúböszörményt fogadja. A vendégek eddig két vereségük mellett kétszer hagyták el győztesen a parkettet, míg Varga László együttese a hajdúszoboszlói siker mellett háromszor kapott ki eddig. Éles csata várható, hiszen mindkét gárda szeretne ellépni az alsó régióból. Veretlen együttesek csapnak össze Miskolcon, a házigazda Acélváros első három mérkőzését megnyerte, legutóbb azonban Tiszavasváriban csak döntetlenre futotta erejükből, Falcsik Miklós együttese ellenben még hibátlan a bajnokságban. A két gárda tavaly nagyot küzdött a bajnoki címért, ezúttal is parázs csata várható.

Megyei rangadó Kisvárdán

A hét utolsó napján az Újfehértó KSZSE gárdája a DEAC II. vendége lesz. Eddig egyik csapat sem kápráztatta el szurkolóit, a házigazdák és Bécsi János csapata is egyaránt elveszítette mind a négy találkozóját. Erre a fordulóra is jutott egy megyei derbi, a Kisvárda és a Tiszavasvári előbbi otthonában néz egymással farkasszemet. Türk Ferenc fiai az első mérkőzésüket elveszítették a Mezőkövesddel szemben, azóta azonban nem hibáztak. A Tiszavasvári közel hasonló utat járt be eddig, Hadas Sándor fiai szintén pont nélkül maradtak a nyitányon, azóta nem találtak legyőzőre, két győzelmük mellett, legutóbb az Acélvárossal osztoztak a pontokon.