Nincs mit szépíteni, a Kisvárda II. a remek rajt után apróbb hullámvölgybe került, Kocsis János együttese, az osztályban egyedüliként legutóbbi három mérkőzését elveszítette. Ráadásul úgy, hogy mindeközben még gólt sem rúgtak Szőr Leventéék. Különösen fájó lehet, hogy mind a három alkalommal csupán egy gólt kaptak csak. Szombaton a BKV-Előre ellen javíthat a rétköziek tartalékcsapata a Várkerti Stadionban.

– Nekünk most elsősorban magunkkal kell foglalkoznunk, megtalálni azokat a játékosokat, azt a csapatot, amely vissza tud térni arra útra, amelyen korábban jártunk. Első lépésben azt szeretném látni a hétvégén, hogy újra önmagunk legyünk, azzal a mentalitással lépjünk pályára, amely mindig is jellemzett bennünket. Ha ez így lesz, akkor ismét lesznek jó teljesítmények és ha pici szerencse is társul hozzá, akkor az elég lehet arra, hogy megszakítsuk a gyenge sorozatunkat – fogalmazott az együttes vezetőedzője, Kocsis János, majd rátért szombati ellenfelükre.

Három pontért utaznak

– Igyekeztünk minél több információt beszerezni róluk. Az elmúlt szezonhoz képest kicsit nyíltabban játszanak, több támadást vezetnek. Ebben az idényben ugyan kevesebb pontot gyűjtöttek eddig, de egy focizni akaró csapat, akik úgymond nem tolják be a buszt a kapujuk elé. Ennek örülök, mert hiába volt meg a fölényünk, előző három ellenfelünk arra törekedet, hogy kivédekezze a kilencven percet nem akart kockáztatni. A BKV, ahogy az előző mérkőzéseit láttam, akar focizni, ebből kialakulhat egy nyílt játék, amely nekünk kedvezhet – zárta Kocsis János.

A Sényő-Carnifex miután bravúrgyőzelmet aratott Kisvárdán, a legutóbbi fordulóban szinte már a zsebében érezhette a három pontot Hatvanban, a hazaiak azonban az utolsó három percben két gólt rúgva megfordították az eredményt. A Fiumei Viktor, Imrő László duó által irányított alakulat a Békéscsabán az NB II.-es viharsarki gárda tartalékcsapatának vendégeként javíthat. Érdekes összecsapásnak nézünk elébe, hiszen míg a sereghajtó hazaiak az osztályban a legtöbb gólt kapták, addig a Sényő a legkevesebbet rúgta.

– Sajnos Hatvanban elrontottuk a hajrát, ezért hétvégén mindenképpen győzni szeretnénk – szögezte le Fiumei Viktor, a sényői edződuó tagja. – Tisztában vagyunk vele, hogy ez nem lesz egyszerű annak ellenére, hogy az utolsó helyen állnak. Tartalékcsapat lévén soha nem lehet tudni, hogy mennyi „visszajátszójuk” lesz. Egyébként is ebben az osztályban sehol senki nem léphet biztos győzelmi eséllyel pályára, ezt az eredmények is mutatják, de bízom benne, hogy három ponttal térünk haza.

Labdarúgás

Keleti csoport, 14. forduló, vasárnap, 13

Kisvárda Master Good II.-BKV Előre

Várkerti Stadion, v.: Szilágyi (Punyi, Tóth Á.), 13. Békéscsaba II.-Sényő-Carnifex FC, Békéscsaba, v.: Szabó P. (Vilmányi, Kovács S.), 11.

További mérkőzések: DVSC II.-DVTK II. (11), Vasas II.-Putnok, Füzesgyarmat-Tiszafüred, Hatvan-Karcag, Tiszaújváros-Jászberény, Pénzügyőr-Körösladány, Eger-DEAC, Hajdúszoboszló-BVSC-Zugló (mind 13).