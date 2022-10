Immáron negyedszer látogat megyénkbe a Nemzetek Kupája névre keresztelt korosztályos sorozat, melynek küzdelmeihez 2020-ban csatlakozott hazánk, ezzel közel száz év után rendezve ismét világversenyt a sportág történetében. A Nations’ Cup futamain válogatottak, regionális és klubcsapatok vesznek részt. A magyarországi viadalra – amely két országúti mezőnyszakaszból és egy egyén időfutamból áll majd – 2023. augusztus 16. és 18. között kerül sor.

A megszokott helyszíneken

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jól bevált helyszínként zsinórban már negyedszer fogadja a jövő sztárjait, hisz az elmúlt években a nálunk megfordult bringások közül a 2021-ben Ibrányban és Vásárosnaményban is diadalmaskodó észt Madis Mihkels ma már a legmagasabb osztályban szereplő belga Intermarché-Circus-Wanty profija, míg a norvég Per Strand Hagenes 2023-tól erősíti a sportág egyik topcsapatát, a jövőre már Valter Attilát is a keretében tudó, holland Jumbo-Visma színeit.

- Nem titok, hogy a verseny Magyarországra hozatala egy három éves megfeszített előkészítő munka eredménye volt. Ennek megfelelően a szervezéssel szemben támasztott hazai és külföldi elvárások is igencsak magasak, hisz az ifjúsági Békeversennyel vagy a junior Párizs-Roubaix-val hasonlítanak minket össze - mondta el lapunknak Solymosi János versenyigazgató, a Nyíregyházi Kerékpáros Sport Egyesület elnöke. - Ennek tudatában igyekszünk folyamatosan fejlődni, követjük a nemzetközi trendeket, szabályváltozásokat, egyszerűsítjük és optimalizáljuk a belső folyamatainkat. A korcsoport élvonala versenyez nálunk, későbbi világbajnokok csillogtatják meg a tehetségüket és kapnak a verseny után szerződésajánlatot a sportág elit csapataitól. Éppen ezért van komoly harc a hazai bringások között is, hiszen egy jó szereplés megalapozhatja a srácok későbbi pályafutását. Örömmel konstatáljuk, hogy a magyarok bizonyítanak, megmutatják a tehetségüket egy gyengének semmiféleképpen sem mondható nemzetközi mezőnyben.

Nyíregyházán zárnak

A 2023-as megmérettetés egy 95,9 kilométeres mezőnyetappal rajtol Vásárosnamény környékén, majd másnap Ibrány fogadja a kerekeseket, amikor is 97,7 kilométer lesz a táv. Az eddig megszokottakkal ellentétben, a 3,8 kilométeres egyéni, nyíregyházi időfutamra a zárónapon kerül sor.

Az ifjúsági világkupa magyar fordulójának eddigi győztesei: Tobias Lund Andresen (dán, 2020), Per Strand Hagenes (norvég, 2021), Hubert Grygowsky (lengyel, 2022)