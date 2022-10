Szokatlan időpontban játszik a Kisvárda Master Good, hiszen a szerdai, mosonmagyaróvári Magyar Kupa-mérkőzés után hétfő késő este lép pályára Debrecenben, az NB I. 12. fordulójában. Normális ritmusban minden bizonnyal vasárnap rendezték volna a DVSC elleni bajnokit, ám nemzeti ünnepeken nem engedélyezett a mérkőzésrendezés Magyarországon, emiatt október 23-án nem játszhattak a csapatok. Pozitívum, hogy a szabolcsiaknak így több idejük volt pihenni és készülni a következő megméretésre.

– Hétközi meccsen és hosszú utazáson vagyunk túl, ami különböző balesetek és torlódás miatt még hosszabb lett, hat és fél óra alatt értünk haza Mosonmagyaróvárról – tette hozzá Török László, a Kisvárda vezetőedzője. – Másnap már edzettünk, a menetrendünknek megfelelő programot végeztük el. Szerencsére nincs újabb sérültünk, Petelu kivételével mindenki egészséges, zavartalanul készülhettünk a hétfői meccsre.

Ezen a kissé kiszámíthatatlan Loki lesz az ellenfél. A debreceniek a bajnokságban felváltva nyernek és szenvednek vereséget, hol sokgólos mérkőzést játszanak, majd mindössze egy találat dönti el a találkozójukat. Összességében három győzelemmel, és négy-négy döntetlennel, valamint vereséggel a hetedik helyről várják a folytatást.

Most éppen egy jobb periódusban vannak, mivel a bajnokságban az Újpestet győzték le 4–1-re, a Magyar Kupában pedig a DEAC-on jutottak túl 4–0-s sikerrel.

– A kupát is beleszámítva az elmúlt két mérkőzésükön nyolc gólt szereztek, de ha nem találtak volna be ennyiszer, akkor is azt kellene mondanom, hogy a támadószekciójuk a legveszélyesebb, mert kreatív játékosok alkotják a csapatot és Dzsudzsák Balázst is odatehetjük a középpályáról – mondta el a tréner. – Feltérképeztük az együttesüket, a csapatrészeket és egyénileg is jellemeztük a játékosaikat. Nemrég edzőt váltottak, emiatt van némi formális változás a rendszerükön belül. Ez mindig kicsit pikáns mérkőzés a két város között, térségi rangadónak is mondhatjuk. Szeretnénk győzelemmel kezdeni a bajnokság második szakaszát, és ha lehet, jobban teljesíteni, mint az elsőben, mert az után pici hiányérzetem van.

Pontvesztésként tekinthetünk a DVSC elleni nyitómérkőzésre is, amelyen kétszer is vezetett a Kisvárda, másodszor a 87. percben került előnybe, ám a vendégek a 93. percben egyenlítettek, így döntetlenre mentették a találkozót (2–2). Jó lenne hétfőn megspórolni az izgulást!

Labdarúgás: NB I., 12. forduló

Hétfő, 20.15: Debreceni VSC–Kisvárda Master Good

Debrecen, Nagyerdei Stadion