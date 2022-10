Megyei rangadó és két hét szünet után pénteken folytatódik a futsal NB I.-es bajnokság. Két csapatunk közül az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza készülhetett jobb lelkiállapotban az újabb mérkőzésekre, hiszen a Nyírbátor elleni 5–2-es győzelemmel már hatpontos. Csak eggyel van lemaradva következő riválisától, az Újpesttől, amely az elmúlt napokban elköszönt két légiósától, Lucas Moreirától és Serginho Paulistától.

– Jót tett a csapatnak, hogy a megyei rangadót sikerrel zártunk – mondta el Lovas Norbert, a Nyíregyháza vezetőedzője. – A szünetben edzettünk tovább, játszottunk két felkészülési mérkőzést: a Berettyóújfalut 6–1-re megvertük, a DEAC-tól 4–3-as vereséget szenvedtünk. Hasznosak ezek a meccsek, mert minél több mérkőzést kell játszanunk ahhoz, hogy felvegyük a ritmust és fejlődjünk. Voltak olyan biztató jelek – már a Nyírbátor ellen is –, amire tudunk építeni, bízom benne, hogy Budapesten is látszik ez. Nem foglalkozunk az Újpestet érintő játékosmozgással, ez a klubjuk belügye. Igyekeztünk felkészülni, meglátjuk, hogy ellenfelünk megérzi-e a két légiós hiányát. Így is ők az esélyesek, de nem feltartott kezekkel utazunk a fővárosba!

Nincs könnyű helyzetben a Bátor, hiszen zsinórban elszenvedett öt vereség után péntek 19 órától a címvédő Haladást fogadja.

– Próbáltuk a hibáinkat rendezni – árulta el a csapatot vezető Baksa Csaba. – Fájó vereséget szenvedtünk Nyíregyházán, tudjuk, hogy a következő mérkőzés sem lesz könnyű, hiszen az egyik, ha nem a legjobb csapattal játszunk. Több meghatározó játékosunk is hiányozni fog a mérkőzésről, de megpróbáljuk a maximumot kihozni belőle.