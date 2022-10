Csütörtökön kezdődött és vasárnapig tart a jubileumi 25. Csabai Kolbászfesztivál Békéscsabán. Ennek tükrében nem állítjuk, hogy a hétvége legfontosabb eseménye lesz a viharsarki városban, de szombaton, a nemzetközi kolbászgyúró verseny eredményhirdetésével egy időben a Szpari a Békéscsaba vendége lesz.

Nincs könnyű ellenfél

Az viszont tény, hogy mindkét gárdának égetően szüksége van a pontokra, a házigazdák utóbbi öt mérkőzésükön pont nélkül maradtak, így egyre hátrébb csúszva a sereghajtó pozíciójából várják az összecsapást. Huszák Géza gárdája sincs irigylésre méltó helyzetben, két vereséggel a hátuk mögött a 15. pozícióból vágnak neki a 90 percnek.

– Az NB II.-ben nincs könnyű mérkőzés, a Békéscsaba is jó játékerőt képvisel. Nem téveszt meg bennünket eddigi szereplésük, ezért nem is vehetjük félvállról a mérkőzést. Szeretnénk javítani eredményességünkön, mert azokon a meccseken, amelyeken nem szereztünk pontot, nem érdemeltünk vereséget – fogalmazott Huszák Géza, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője. – Nem számít, ha esetleg a szép játék rovására is megy, de mindenképpen pontot, vagy pontokat szeretnék szerezni – tette még hozzá.

Békéscsabán 2013-ban győzött utoljára a Spartacus, az akkor pályára lépők közül Szokol Zsolt és Gengeliczki Gergő és Paku Roland még tagja a mostani keretnek.

A két csapat nagyon jó viszonyban van egymással, éppen ezért az Előre vezetése úgy döntött, hogy tekintettel a csabaiak 110 éves évfordulójára, mind a Szpari elleni NB II.-es, mind a délelőtti Sényő elleni NB III.-as mérkőzésük ingyenes lesz, azaz nem kell belépőt váltani. Aki úgy dönt, hogy útra kel, az a beléptetésről és a parkolásról bővebb információt a klub honlapján talál.

Labdarúgás: NB II.

13. forduló, szombat, 13.

Békéscsaba II.-Nyíregyháza Spartacus, Kórház utcai Stadion, v.: Sípos (Bede, Bertalan).

További mérkőzések: Gyirmót-Soroksár, Mosonmagyaróvár-DVTK, Budafok-Csákvár, Dorog-Győr, Szentlőrinc-Haladás, Szeged-Kozármisleny (15), MTK-Siófok, Kazincbarcika-Tiszakécske, Pécs-Ajka (mind 17).