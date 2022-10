A Kisvárda Master Good SE az előző idényben egygólos győzelmet aratott hazai pályán a Siófok ellen. Titokban mindenki bízott abban, hogy szombaton megismételhető a tavalyi bravúr. Bő negyedóra játékot követően azonban a Kisvárda játékosai a játékrész végéig mindössze egyszer találtak ellenfelük hálójába, de még így is kétgólos volt a hátrányuk. Fordulás után aztán pillanatok alatt egyenlítettek, aztán megakadt a játékuk és a végére nagy különbségű vereséget szenvedtek hazai pályán (18-27).

Hibacsúszott a befejezésekbe

– A mérkőzés vége értékelhetetlenné vált – vágott a közepébe Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője. – Nagy csalódás ez számunkra, nem ezt vártuk magunktól. Valami nagyon félre csúszott a felkészülésünkbe, amely meghatározta teljesítményünket. Párat aludva rá is nehéz okosat mondani a találkozóról. Vállalhatatlanul kézilabdáztunk, teljesen leamortizáltuk magunkat. Hiába építettük fel sokszor jól támadásainkat, a befejezésekbe hiba csúszott, Rajcseviccsel szemben tizenhat alkalommal hibáztunk hat méterről. Ez alapvetően meghatározta meg a mérkőzés menetét, habár még ilyen lövőszázalék mellett is a 45. percben csak két gól volt a hátrányunk. A sok kihagyott helyzet azonban annyira felőrölt bennünket, felemésztette a koncentrációnkat és a motivációnkat, hogy védekezésben is szétestünk.

A csapat nem mehet el szó nélkül egy ilyen teljesítmény mellett, a vezetőedző alapos elemzést ígért, megvizsgálják, hogy miben hibázott a szakmai stáb és a játékosok a felkészülés alatt.

– Felelősségünk közös, ez alól nem akar kibújni senki. Csapatunkat mindig óriási tartás és küzdés jellemezte, ez most sajnos nem volt meg. Ezen változtatnunk kell, vissza kell nyernünk a hitünket és a karakterünket, hiszen ellenfeleink eddig úgy jöttek ide, hogy tisztában voltak vele, Kisvárdán nagyon nehéz nyerni. Vissza kell csalogatni nézőinket, szurkolóinkat, ezt azonban csak úgy tudjuk elérni, ha visszatérünk a helyes útra, újra akaratos és küzdős csapatként lépünk a pályára – zárta Bakó Botond.

A Kisvárda egy rövid pihenőt követően válogatottjai nélkül újra szerdán újra munkába áll, december 7-én a Vác vendégeként folytatja a bajnokságot.

Kézilabda: NB I., női

További eredmények: Fehérvár-Mosonmagyaróvár 27-30 (12-14), Békéscsaba-MTK 25-27 (14-13), DVSC-Érd 32-24 (16-11), Dunaújváros-Budaörs 26-22 (10-9).

A bajnokság állása

1. Győr 7 7 - - 220-150- 14

2. FTC 5 5 - - 161-119 10

3 DVSC 7 5 - 2 211-172 10

4. M.óvár 6 4 - 2 192-165 8

5. Dunaújváros 6 3 1 2 165-181 7

6. Vác 5 3 - 2 130-140 6

7. Fehérvár 5 2 1 2 131-141 5

8. Siófok 5 2 - 3 121-130 4

9. Budaörs 5 2 - 3 117-136 4

10. Kisvárda 6 2 - 4 142-167 4

11. MTK 5 1 - 4 131-143 2

12 NEKA 5 1 - 4 129-144 2

13 Érd 6 1 - 5 148-189 2

14. Békéscsaba 5 - - 5 115-136 0