A nyáron alaposan átalakult Fatum-Nyíregyháza hosszú felkészülés után nagy reményekkel várta a női röplabda Extraliga rajtját. Az első ellenfél az újonc MÁV Előre SC volt szombat este. A székesfehérvári együttesnél akadt ismerős is, hiszen a csapat új igazolásai között van Vaida Beáta is.

A hazaiak kisebb meglepetésre 3:0-val indították a mérkőzést, de hamar magára talált a Fatum és az első játszma nagy részében előrébb járt. A játékrészt Krisztina Belova pontja zárta le. A második szettet is az Előre kezdte jobban, de 8:4-ről Merve Cepni, valamint Cicic Marija vezetésével pillanatok alatt 8:11-re alakult az állás, innentől pedig Selena Leban remeklése mellett nem is volt már kérdés. A harmadik játszma szorosabban alakult, ám itt is a nyíregyháziak irányítottak, Yagmur Karaoglu pedig lezárta a mérkőzést (0:3).

Röplabda: női Extraliga, 1. forduló

MÁV Előre SC–Fatum-Nyíregyháza 0:3 (-23, -18, -22)

Székesfehérvár, v.: Halász E., Halász T.

MÁV Előre: Dolotova 2, Vaida 9, Szabó 2, Karnyickaja 17, Tóth J. 6, Gilfillan 1. Csere: Kovács (liberó) 1, Kiss 1, Csabai 1, Alishanova. Vezetőedző: Nagy Fanni.

Nyíregyháza: Leban 11, Lászlop 8, Karaoglu 11, Belova 12, Cepni 14, Cicic 8. Csere: Tóth F., Nikolajcsuk (liberók), Ambulija. Vezetőedző: Leonidasz Gaitanakisz.

A mérkőzés alakulása: 1. játszma (25 perc): 8:7, 15:16, 18:21. 2 játszma (22): 8:4, 12:16, 14:21. 3. játszma (26): 4:8, 13:16, 18:21.