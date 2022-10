Mint arról korábban beszámoltunk a megemelkedett energiaárak miatt az Eissmann Városi Sportuszoda október 6-án ideiglenes bezárt. Erről az NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. tájékoztatta a partner sportegyesületeket, bérlőit és a lakosságot is. Ez a döntés a lakosság mellett több száz gyermek, számtalan csapat edzési és versenyzési lehetőségeit sodorta veszélybe. A Nyíregyházi Sportcentrum nem sokat tétlenkedett, rövid időn belül megoldást talált, így ha nem is ugyanolyan feltételekkel, mint korábban, de folytatódhatott a munka.

Korán kezdik az edzéseket

– Közel kétszáz gyermek vesz részt nálunk a szakosztályi munkában és az úszásoktatásban. Sikerült megegyeznünk a Nyíregyházi Egyetemmel, így a versenyző korosztályok ugyan extrém időpontokban, de edzési lehetőséghez jutottak az intézmény uszodájába. Az oktató csoportoknak pedig az Aquarius Élményfürdő biztosít vízfelületet kedden és csütörtökön egy-egy óra időtartamban – mondta el lapunk érdeklődésére Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője.

– Igazolt versenyzőink, többek között az egyetem órarendjéhez is igazodva, kedden, szerdán és csütörtökön 5.30 órától edzenek a huszonötös medencében. A többi napokon pedig szárazföldi foglalkozásokat tartunk nekik. Felkészülési menetrendünket alapvetően ez nem változtatta meg, mert a rövidpályás magyar bajnokságra készülünk, amelyet november 16-19 között Kaposváron rendezne – fogalmazott Urbin Tamás vezetőedző.

Az Úszó Nemzet Program teljesen leállt, mert a városi uszodán kívül egyik helyszín sem felel meg a program kritériumainak, sem a vízmélység, sem a medence felület sem az öltözők, sem az egyéb kiszolgáló helyiségek. Nagyjából 1400 gyermek úszásoktatása szünetel átmenetileg, az iskolás és az óvodák várják a folytatást.

Újfehértón edzenek

A vízilabdásokat is váratlanul érte a városi uszoda bezárása, de a probléma megoldást az Aqua SE vezetése gyorsan orvosolta.

– Nyolc csapatunknak és közel háromszáz gyermek sportolási lehetőségét kellett gyorsan megoldanunk – mondta Szakács Roland, az Aqua SE elnöke. – Jelenleg Újfehértóra járnak át a sportolók heti háromszor, ahol úszás, labdás és szárazföldi edzéseket végeznek. Heti egyszer kétkapus edzőmeccseket szervezünk Debrecenben vagy Miskolcon a korosztályos csapatok részére. Hétvégén elkezdődött az Észak -Keleti Liga, Gyermek III-as bajnoksága Egerben, ahol az Aqua SE két csapattal nevezett, egy leánnyal és egy fiúval. Országos bajnoki csapataink (gyermek, serdülő, ifi) vasárnap Budapesten a Szőnyi úton játszottak. Tehát nem állt meg az élet, folytatjuk a megkezdett munkát. Alkalmazkodunk a kialakult helyzethez és próbáljuk a legjobbat kihozni, amíg nem áll vissza a régi edzésrend az új városi uszodában – zárta Szakács Roland.