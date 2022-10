A múlt heti érdi győzelmet követően a válogatott szünet előtti utolsó bajnoki mérkőzésén szombaton a Siófokot fogadja a Kisvárda Master Good SE. Az előző idényben hatodikként zárt a Balaton-parti gárda, ezt a helyezést a Danyi Gábort váltó Uros Bregarral a kispadjukon érték el. A szezon közben érkező szlovén mester vezetésével megszerezték a Magyar Kupa bronzérmét is. A Siófok ezen a nyáron is alaposan megerősítette a játékos keretét. Több idegenlégiós, a szlovén kapus Maja Vojnovic, a dán szélső Simone Böhme, a horvát beálló Katarina Jezic és a szlovák átlövő Simona Szarková távozott a nyáron. A helyükre azonban ismét minőségi kézilabdázókat igazoltak elsősorban külföldről, valamint tehetséges fiatalokat a hazai mezőnyből.

Továbbra is erős a keretük

A legnagyobb név a kétszeres BL győztes, montenegrói kapus Marina Rajcic, de nagyon értékes játékos, a horvát válogatott Dejana Milosavljevic is, aki mindhárom belső poszton képes átlagon felüli teljesítményre. A volt francia válogatott irányító-átlövő Dounia Abduorahim és a Franciaországban született, de szenegáli válogatott Hawa Ndiaye pedig komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező játékosok. A szerb szélső, Ana Kojic Mosonmagyaróvárról érkezett, a korosztályos válogatott beálló Török Lillyt pedig Debrecenből érkezett kölcsönbe. A háromszoros utánpótlás Európa-bajnok Kajdon Blanka személyében pedig a magyar női kézilabdázás egyik legnagyobb ígéretét is sikerült megszerezniük, ahol tehát most is voltak jelentős személyi változások, de közel sem olyan mértékben, mint a tavalyi szezon előtt.

Az átalakult csapat felemásan indította a szezont, az NB I.-ben négygólos vereséget szenvedett Vácon (26-22), majd hazai pályán ötgólos hátrányból fordított az újonc NEKA ellen (28-25), szeptember közepén pedig héttel kapott ki a Győr otthonában (33-26), a Ferencváros pedig tíz góllal múlta felül őket (19-29). Ezzel szemben az Európa Ligában kitűnően indítottak, idegenben nyertek 27-18-ra a lengyel MKS Lublin ellen, a visszavágón ugyan kikaptak (31-32), de így is ők jutottak tovább. A csoportkörbe jutásért a román CS Magura Cisnadie csapatával kell megküzdeniük.

A két csapat Kisvárdán legutóbb tavaly szeptemberben találkozott, akkor kiélezett végjátékban, a lefújás előtt pár másodperccel Veronika Habánková találata a hazaiaknak győzelmet ért.

Nagy csatára számít

– Azóta átalakult a Siófok, de továbbra is sok minőségi játékosuk van, így erős csapattal dolgozhat edzőjük az aktuális szezonban is. Mérkőzéseiket elnézve egyre jobb formát mutatnak, egyre jobban kézilabdáznak. Így nagy csatára számítok, biztos vagyok benne, hogy színvonalas játékot fognak látni a nézők. A múlt heti sikerünkből építkezve megpróbálunk bátran és felszabadultan játszani. Nagyon jó teljesítményt kell nyújtanunk a győzelemért, de ehhez minden adottságunk megvan. Sokat jelentene a csapatnak, ha a hosszú szünet előtt meg tudnánk szerezni a két pontot – fogalmazott a mérkőzéssel kapcsolatban Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője. – Ehhez azonban stabil védekezés és jó kapusteljesítményre lesz szükségünk, elöl pedig hatékonyabban kell kihasználni ziccereinket – tette még hozzá.