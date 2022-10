Az NB II.-ben nehezen lehet kiszámítani, hogy melyik mérkőzésen ki az esélyesebb, de az biztos, hogy a Nyíregyháza Spartacus remek formában és nagy önbizalommal várhatta a vasárnapi összecsapását, hiszen öt bajnoki óta veretlen, az előző három másodosztályú találkozóját megnyerte, az előző két alkalommal a Gyirmótot és az MTK-t múlta fölül.

A Szpari ennek megfelelő önbizalommal kezdett, az első percektől többet birtokolta a labdát, mint a vendéglátó Szentlőrinc. Sokáig így sem forogtak veszélyben a kapuk, mígnem a 24. percben megtört a jég: Farkas Bendegúz jó labdaátvétel után középre játszott, a jó ütemben érkező Novák Csanád 18 méterről, kapásból a kapuba bombázott (0–1). A támadó a hetedik találatát szerezte a szezonban.

Fordulás után is a nyíregyháziak alakították ki az első helyzeteket, ám a lőrinciek a 67. percben a semmiből tizenegyeshez jutottak, Szabó Máté értékesítette is a büntetőt (1–1). A folytatásban kicsúszott a vendégek kezéből a mérkőzés és azt már cserékkel sem lehetett megmenteni. A Baranya megyeiek a 82. percben közelről megszerezték a vezetést és meg is őrizték azt. Megszakadt tehát a Nyíregyháza jó sorozata, így a zárkózást sem tudta folytatni Huszák Géza együttese.

A piros-kékek a következő fordulóban szombaton lépnek pályára, akkor Sényőn fogadják a Dorogot.

Labdarúgás: NB II., 11. forduló

Szentlőrinc–Nyíregyháza Spartacus 2–1 (0–1)

Szentlőrinc, v.: Gaál (Király, Kulman).

Szentlőrinc: Bese – Lénárt, Keresztes B., Tamás L., Nagy Zs. (Kiss-Szemán, 79.) – Csilus (Vidnyánszky M., 61.), Németh E. – László D. (Rétyi, 75.), Daróczi, Szabó M. (Csörgő R., 79.) – Grumics (Mervó, 61.). Vezetőedző: Jeremiás Gergő.

Nyíregyháza: Fejér – Szokol, Baki, Gengeliczki, Jánvári – Márkus, Sigér Á. – Farkas B. (Artner, 74.), Pantovics (Csörgő R., 80.), Gresó (Pekár, 73.) – Novák Cs (Ramos, 73.). Vezetőedző: Huszák Géza.

Gól: Szabó M. (67. – 11-esből), Rétyi (82.), illetve Novák Cs. (24.).