Megyei rangadót rendeznek vasárnap az NB III. Keleti csoportjában, a Kisvárda tartalékcsapata a Sényőt látja vendégül a Várkerti sporttelepen. Egyik gárda sincs jó formában, a hazaiak legutóbbi öt mérkőzésükből két döntetlen és két vereség mellett mindössze egyet nyert meg. Legutóbb Tiszafüreden az utolsó pillanatban kapott góllal maradt alul Kocsis János csapata. A vendégek sem lehetnek büszkék eddigi produkciójukra, legutóbbi öt meccsükből csupán egyet nyertek meg és négyszer szenvedtek vereséget. A két gárda ebben az osztályban eddig négy alkalommal találkozott, egy döntetlen mellett két Kisvárda siker született, a két csapat legutóbbi találkozóját tavaly decemberben viszont a Sényő nyerte.

– Régebben volt a megyének hét, nyolc NB III.-as csapat is, így szinte minden hétre jutott egy megyei rangadó, most félévente van egy. Nagyon bízom benne, hogy jó mérkőzést tudunk játszani – kezdte lapunk érdeklődésére Kocsis János a Kisvárda II. edzője. – Abban biztos vagyok a Sényő mind egyénileg, mind csapatként jobb annál, mint amit eddig mutatott, remélem azonban, hogy nem ellenünk kezdik meg győzelmi sorozatukat.

A Kisvárda trénere arról is szót ejtett, hogy sikerük kulcsa a jobb helyzetkihasználás lehet.

– A mezőnybeli játékunkkal eddig sem volt problémánk, a kapu előtt azonban sokszor rossz döntéseket hozunk. Dolgozunk a probléma megoldásán, volt, hogy egyéni képzésekkel a kapu előtti szituációkat sulykoltuk, volt hogy a támadókról próbáltuk levenni a terhet, hogy nem legyen rajtuk akkora nyomás. Remélem, hogy előbb-utóbb sikerül megoldanunk ezt a problémát. Ha nem is szállítjuk zsinórban a győzelmeket, a mutatott játékunkra továbbra is tudunk alapozni. Nekünk itthon három pontot kell szereznünk, mert az eddig elhullajtott pontokat, ha pótolni nem is tudjuk, de kompenzálni kell – zárta Kocsis János.

– Ahhoz, hogy télre kicsit elfogadhatóbb helyen legyünk, innentől kezdve minden mérkőzésen pontot, vagy pontokat kell szereznünk. Erre minden lehetőséget meg kell ragadnunk, még akkor is, ha az adott mérkőzésen nem mi vagyunk az esélyesek – fogalmazott a mérkőzéssel kapcsolatban tömören Fiumei Viktor, aki Imrő Lászlóval közösen irányítja a Sényő-Carnifex FC-t.

Labdarúgás: NB III, Keleti csoport, 12. forduló, vasárnap

Kisvárda Master Good II.-Sényő-Carnifex FC, v.: Vinter (Elek, Balla), Kisvárda, Várkerti Stadion, 15.

További mérkőzések: Békéscsaba II.-DVTK II. (11), DVSC II.-Putnok (14), Füzesgyarmat-Vasas II., Hatvan-Tiszafüred, Tiszaújváros-Karcag, Pénzügyőr-BKV Előre, Eger-Jászberény, Hajdúszoboszló-Körösladány, BVSC-Zugló-DEAC.