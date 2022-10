A hétfői Debrecen elleni mérkőzés után újabb keleti rangadó vár a Kisvárda Master Good csapatára, Rafal Makowskiék péntek este a Mezőkövesd vendégei lesznek. A találkozót az eredeti menetrend szerint a Várkerti Stadionban rendezték volna, de a bajnokság első szakaszában a két gárda felcserélte a pályaválasztói jogot, így most a Kisvárdának kell utaznia Matyóföldre.

A dél-borsodiak Supka Attilával kezdték meg a szezont és az első hét fordulóban mindössze öt pontot szereztek. A szeptember eleji Zalaegerszeg elleni hazai vereség után a váltás mellett döntöttek, a szakmai munkát Kuttor Attila vette át. A Miskolcon nevelkedett egykori játékos, 2023. június 30-ig kötelezte el magát a fürdővárosiak élvonalbeli együtteséhez. Kuttor 2014 és 2020 között már dolgozott a sárga-kékeknél, többek között negyedikek lettek az NB I.-ben és a Magyar Kupában ezüstérmet harcoltak ki. Vezetésével az együttes magára talált, legyőzték az FTC-t és az Újpestet is, ezzel elkerültek a kieső helyről és önbizalommal telve várhatják az összecsapást.

– Augusztusban jó mérkőzést játszottuk velük, amelyet sikerült megnyernünk. Nehéz találkozóra számítok, mert a Fradi és az Újpest elleni sikerük nem a véletlen műve – kezdte érdeklődésünkre Török László, a Kisvárda vezetőedzője. – Kuttor Attila érkezésével új impulzusok érték a csapatot, határozottan javult a játékuk. – Mi sem panaszkodhatunk azonban, túl vagyunk egy debreceni győztes meccsen, az elmúlt két találkozón hat gólt rúgtunk. Ráadásul kétszeri hátrányból álltunk fel, amely a csapat tartását mutatja – tette még hozzá, majd a heti munkájuk nehézségeiről is szót ejtett.

– Sok problémával kellett szembe néznünk, a Debrecenben megsérült Mesanovic biztos nem léphet pályára, de az öt sárga lapos Hej Viktorra sem számíthatunk. Rajtuk kívül vannak olyanok, akik kisebb sérüléssel bajlódnak, így nem tudtunk teljes létszámmal készülni és az utazó keretünkben is vannak még bizonytalanságok. Ettől függetlenül szeretnénk tovább folytatni eredményes idegenbeli szereplésünket.

A Kisvárda a Fradi mögött a második legtöbb gólt rúgta a bajnokságban, viszont sokat is kaptak.

– Lesznek változások, de eddig is forgattunk hátul. Vannak csapatok, amelyeknél megfigyelhető, hogy állandóság jellemzi a hátsó alakzatukat, nálunk ez még nincs meg, ezért a sok kapott gól – reagált a felvetésre Török László.

Labdarúgás, NB I.,13. forduló

Péntek: Mezőkövesd-Kisvárda Master Good 20

Szombat: Budapest Honvéd-MOL Fehérvár 14.15, Kecskemét-DVSC 17, Paks-Vasas 19.30

Vasárnap: Újpest-Puskás Akadémia 15, Ferencváros-ZTE 17.30