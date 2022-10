Az előzményeket tekintve nem a Nyíregyháza Spartacusnak állt a zászló a Magyar Kupa negyedik körének keddi nyitómérkőzésén. Míg az NB II.-es Szpari két bajnoki vereség – a legutóbbi az akkori sereghajtó Dorog ellen –, addig az élvonalban szereplő Vasas első NB I.-es sikere után várta a sényői összecsapást. Ha ehhez még hozzátesszük, hogy Huszák Gézának sérülések miatt hétről hétre alig van lehetősége változtatni a csapatán, kész csoda, hogy a nyíregyháziaknak végül reális esélyük volt a továbbjutásra (1–2).

– Nem szabad összehasonlítani a két csapatot, hiszen a Vasas NB I.-es együttes, bő kerettel rendelkezik, a kispadon is válogatott játékosok ülnek – mondta el Huszák Géza, a Spartacus vezetőedzője. – Nekünk sok a sérültünk, fiatalokat tettünk be a csapatban, olyanokat, akik eddig nem kaptak lehetőséget, de bizonyították, hogy lehet rájuk számítani.

A mester a múlt szombati kezdőcsapatához képest hat helyen változtatott, a fővárosiak így is megszenvedtek a vezető találatért, ami nem is biztos, hogy szabályos volt, ugyanis Vida Máté lövésébe Zimonyi Dávid nem sokkal a gólvonal előtt tisztán láthatóan beleért – a támadó helyezkedése kérdéses volt.

– Az első félidőben döcögősen játszottunk, jobb volt a Vasas, de azt még meg kell nézni, hogy az első gólja szabályos volt-e – fogalmazott a vezetőedző a mérkőzés utáni percekben. – Mi úgy éreztük, hogy les volt. Ha nem ér bele a labdába és úgy megy be, akkor szabályos a gól, viszont beleért a gólvonal előtt. Nem szeretek a játékvezetőkkel foglalkozni, de sok esetben nem úgy éreztem, hogy teljesen egyenlő esélyek vannak. Viszont eddig sem foglalkoztam a játékvezetéssel, most sem akarom tenni, mert megvoltak a lehetőségeink.

Ezekből egyet ki is használt Gresó Mátyás, 1–1 után pedig teljesen nyílttá vált a mérkőzés, benne volt a levegőben a meglepetés, ám a Vasas a 81. percben újra előnybe került. A Szpari a folytatásban sem adta fel, mindent megtett, hogy visszajöjjön a meccsbe, de már nem tudott egyenlíteni.

– Az első gól azért is volt bosszantó, mert nulla egy után érthetően mást kellett játszanunk – tette hozzá Huszák Géza. – Meg is beszéltük a szünetben, hogy tegyünk meg mindent az egyenlítésért, próbáljunk meg támadóbb felfogásban játszani, ami működött is, sokkal aktívabbá váltunk, ugyanakkor fegyelmezettek maradtunk. A második félidő a miénk volt: gyönyörű góllal egyenlítettünk, egy-egy, majd egy kettő után is voltak lehetőségeink, hogy betaláljunk. Egyenlő állásnál is előre cseréltünk, szerettük volna hosszabbítás nélkül megnyerni a mérkőzést. Sajnos a találkozó azon szakaszában kaptuk a döntő találatot, amikor az már nem volt benne a vendégek játékában.

Az biztos, hogy a keddi játék a bajnokságban is több győzelemre predesztinálná a nyíregyházi gárdát. Legközelebb vasárnap, Békéscsabán lehet kamatoztatni a Vasas ellen tapasztaltakat.