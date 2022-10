Abban bízhattak a nyíregyházi röplabda szurkolók, hogy egy-egy simán megnyert bajnoki és Magyar Kupa-mérkőzés után a hazai bemutatkozás is sima lesz a Fatumnak. Ennek megfelelően indult az Újpest elleni vasárnapi találkozó. Merve Cepni uralkodott a hálónál és a török center honfitársa, Yagmur Karaoglu is remekelt. A hazaiak az UTE-időkérések ellenére szépen lassan felőrölték ellenfelüket, a játék minden elemében jobban teljesítettek, végül Lászlop Alexandra zárta le az első játszmát.

A nyíregyháziak egyik legrutinosabb játékosa a térfélcsere után nagy mentésekkel hívta fel magára a figyelmet. Egyre javultak a hazai teljesítmények, Selena Leban akcióból és sáncból is többször eredményes volt. Az első kis megingást kezelte Leonidasz Gaitanakisz és csapata, időkérés után megállították a vendégek zárkózását, úgy tűnt, az előzőnél is simább lehet a játszma. Egy pontra voltunk a játékrész megnyerésétől, ám a hat szettlabda egyikét sem sikerült kihasználni. Felálláshibát is vétett a Fatum, teljesen megzavarodott a gárda, amit kihasznált az Újpest, igaz, az utolsó pontját téves vonalbírói döntéssel szerezte.