Megyénk mindkét NB I.-es futsalcsapata hazai pályán folytatta a bajnokságot. Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza lépett pályára nagyobb győzelmi eséllyel, hiszen a hét forduló után nyeretlen, sereghajtó ELTE-BEAC-ot fogadta hétfő este. Hozzátehetjük azt is, hogy a fővárosi gárda is újon az első osztályban, márpedig Lakatos Lászlóék korábban mindkét mérkőzésüket megnyerték, amikor újonccal találkoztak.

A vendégek hamar megmutatták, hogy ők is győzelmi szándékkal érkeztek, szépen kijátszott akció végén 42 másodperc után megszerezték a vezetést. A gyors gól nem sokkolta a hazaiakat, fél perc sem telt el, amikor Kovács Róbert egyenlített (1–1). A jó iramú találkozó a hatodik percben újabb találatot hozott, sajnos ismét a fővárosiak találtak be, ezúttal sarokrúgás után. Ennél is nagyobb baj, hogy elapadt a gólcsap, pedig a Nyíregyháza tüzelt becsülettel, rögzített szituációkból veszélyes volt, de az ellenfél kapusa remekül védett. Már a 14. perc elején összegyűlt a hat hiba az ELTE-nél, de a büntetőt is hárította a kapusuk.

Fordulás után ismét a gyors gól született, Krajnyák Zsolt a 22. percben egyenlített. A 25. perc után hosszú ideig nyomott a hazai együttes a vezető találatért, próbálkozásaikat jutalmazta az élet, Kovács Róbert lövése egy védőről pattant a vendégkapuba (3–2). Az utolsó öt perchez érve már igen paprikás hangulat uralkodott, ami inkább az előnyben játszó nyíregyháziaknak kedvezett. Négy perccel a vége előtt lehozta a kapusát az ELTE, a remeklő Szabolcsi Máténak azonnal védenie is kellett egy nagyot, közvetlenül ezután pedig összejött a 6. hibája a budapesti alakulatnak, ám ezt a büntetőt is védte a kapusuk. Az utolsó perc hatalmas izgalmakat hozott, de a Nyíregyháza kivédekezte a hajrát, így megszerezte a 3. győzelmét az NB I-ben!

– Az első félidőben az ellenkezőjét csinálta a csapat annak, amit kértem – értékelt Lovas Norbert vezetőedző. – Hullámvasúton ültünk végig, jókor szálltunk le róla. Meleg volt a pite, rájátszás hangulatú volt a mérkőzés, tavasszal is ilyen meccseink lesznek, ha nem figyelünk oda. Be kell rúgni a tízmétereseket, illetve sokkal bátrabban kell futsaloznunk. Kidolgoztuk a helyzeteket, de az első félidőben rossz döntéseket hoztunk, ezért elment az önbizalmunk. A szünetben ezt próbáltam beléjük visszaönteni, higgyék el, hogy tudnak futsalozni, képesek megcsinálni azt, amit gyakoroltunk! A második játékrészben ez megvalósult, kettőt rúgtunk, nem kaptunk gólt és nagy csatában legyőztük az ELTE csapatát.

A tréner elmondása szerint az első félidőben rengeteg átlag alatti teljesítmény jellemezte a csapatot, a másodikat úgy sikerült megnyerni, hogy a rossz teljesítmények átlag felettiekké váltak, az átlag felettiek pedig azon a szinten maradtak. Hozzátette, a jó kapusteljesítmény is döntő az ilyen ki-ki meccseken – ezt Szabolcsi Máté hozta.

A Nyírbátornak nem volt könnyű feladata, hiszen az élmezőnybe várható Aramist fogadta. Ugyan a hazaiak bővebb kerettel álltak ki, mint legutóbb, így sem tudták megnehezíteni a vendégek dolgát. A Bátor zsinórban a hetedik vereségét szenvedte el.

Futsal: NB I., 8. forduló

A’Stúdió Futsal Nyíregyháza–ELTE–BEAC 3–2 (1–2)

Continental Aréna, v.: Szűcs, Szabó. Nyíregyháza: Szabolcsi – Kovács R., Lakatos P., Kovács E., Lakatos L. Csere: Petró, Gyulai, Ladányi, Varga, Krajnyák, Kovács G., Gyügyei, Pataki, Bagdi. Vezetőedző: Lovas Norbert. ELTE: Oswald – Gémesi, Szini, Kiss, Tarjáni. Csere: Sajben, Fülöp, Spáth, Szokoli, Kubitsch, Horváth, Vass, Szekér, Lugosi. Vezetőedző: Béni Zoltán. Gól: Kovács R. (2.), Krajnyák (22.), Gémesi (30., öngól), illetve Szini (1.), Fülöp (6.). Kiállítva: Szini (37.).

Nyírbátori SC–Aramis 1–8 (0–4)

Nyírbátor, v.: Futó, Deme. Nyírbátor: Opre – Faragó, Szentes Bíró, Siska, Hadházi. Csere: Tóth, Nagy, Szabó, Kerekes, Molnár, Rácz, Lakatos, Orosz, Csoma. Vezetőedző: Baksa Csaba. Aramis: Soós – Horváth N., Horváth Sz., Bognár, Büki. Csere: Molnár, Kövesdi, Vittamány, Bélavári, Moga, Fekete M., Fekete O., Szücs. Vezetőedző: Moga Flavius Lorant. Gól: Szentes Bíró (21.), illetve Fekete M., Fekete O., Büki, Horváth Sz. 2-2. Kiállítva: Lakatos (26.).

További eredmények: Haladás–Újpest 4–1, Veszprém–Kecskemét 3–6, Berettyóújfalu–DEAC 2–1, Magyar Futsal Akadémia–Rubeola 3–2.