Ahogy azt reméltük, kisebb hullámvölgy után újra kisvárdai sikerekről írhatunk. Mint ismert, a szabolcsi alakulat szeptembertől kezdődően sorozatban háromszor szenvedett vereséget az NB I.-ben, majd október elején, a Vasas ellen magára talált (2–0), Kecskeméten fordulatos meccsen játszott döntetlent (3–3), a mosonmagyaróvári Magyar Kupa-mérkőzésen nem volt kérdés a győzelem (0–3), hétfőn pedig a felsoroltaknál is nagyobbat szólt a debreceni siker (2–3).

– Mondhatjuk, hogy ez tökéletes hét volt számomra, de az egész csapatnak az volt – fogalmazott a kisvárdaiak támadója, Jaroslav Navrátil, aki a kupameccsen és a legutóbbi bajnokin is betalált. – Remélhetőleg most már kijöttünk a hullámvölgyből, de nagyon fontos, hogy a következő mérkőzésünkön is jó eredményt érjünk el. Jelenleg csak erre koncentrálunk.

Előbb viszont emlékezzünk még meg a DVSC elleni találkozóról! A várdaiak szempontjából sokáig rosszul nézett ki az összecsapás, hiszen a hazaiak már a hatodik percben vezetést szereztek, majd 1–1-nél öngóllal újra előnybe kerültek. Török László együttese ismét egyenlített, hogy aztán a csereként beálló friss emberekkel rohamozzon a győzelemért. Nyerő lépés volt Jaroslav Navrátil pályára küldése, a cseh futballista ugyanis három perccel a becserélése után megszerezte a mindent eldöntő találatot (2–3).

– Mindig készen kell állnom, hogy amikor lehetőséget kapok a játékra, akkor tökéletesen teljesítsek. Ez különösen igaz ilyen helyzetben, amikor kettő kettő az állás. Akkor arra törekszik az ember, hogy egy góllal vagy gólpasszal a saját csapata javára eldöntse a mérkőzést – tette hozzá a 30 éves játékos.

– Amikor a kispadról nézem a meccset, már látom, melyek azok a területek, amiket támadni lehet, ha pályára kerülök – árulta el Navrátil. – Kedvez nekem, ha az ellenfél magasabban védekezik. Így volt ez most is! Láttam, hogy Dominik megszerzi a labdát, egyből meg is indultam az üres területre. A védő közelített balról, ezért kissé jobbra húztam a labdát, azt terveztem, hogy visszalövöm keresztbe, vagy átemelem a kapust. Örülök, hogy jó megoldást választottam.

A gól gyönyörű volt, a győzelmet elkönyveltük, innentől már tényleg mindenki a Mezőkövesd elleni, pénteki bajnoki mérkőzésre koncentrálhat!