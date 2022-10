Pannónia Zrt. csoport

Tippel: Szabó Zoltán, a Tiszavasvári edzője.

Kálmánháza (7.)–Nagykálló (2.): – A Kálmánháza mindenki dolgát megnehezíti hazai pályán, remélem, most is így lesz.

Tiszalök (5.)–Nyírlugos (10.): – A Tiszalök belekezdett a bajnokságba és most sem fog kisiklani. Hazai győzelem.

Geszteréd (13.)–Szakoly (3.): – A Geszteréd nehéz helyzetben van, de enyhe pikantériát sugall ez a meccs: Géczi Peti visszatér.

Biri (6.)–Rakamaz (12.): – Hazai pályán még nem sikerült nyerni a Birinek és a Rakamazt fogadja, amelynek nem sikerült nyerni hazai pályán és idegenben sem. Hogy ebből mi lesz, azt csak Gyuri bácsi és Zsolti tudja.

Kótaj (1.)–Apagy (8.): – A kótajiak menetelnek, de az apagyi támadók borsot törhetnek az orruk alá. Nulla nulla nem lesz, az hót ziher.

Tiszavasvári (4.)–Levelek (9.): – A Levelek idegenben veretlen. Vajon miért? Azért hazai győzelmet várok.

Nyírerdő csoport

Tippel: Barati István, az Ajak edzője.

Fényeslitke (10.)–Pátroha (8.): – Mindkét csapat nyeretlen egy ideje, szerintem a vendégek zárják le a rossz sorozatukat.

Tiszakanyár (9.)–Vaja (3.): – Ellenfélként elég nehéz megfelelni a vajai elvárásoknak, remélem, a Kanyárnak sikerül, akkor jó meccsen döntetlen születik.

Baktalórántháza (14.)–Gergelyiugornya (2.): – Az Ugornya a kezdeti sokk után zsinórban nyeri a meccseket és nem fog hibázni most sem.

Újdombrád (1.)–Záhony (4.): – Hosszú győzelmi sorozatot követő idegenbeli verség után szinte törvényszerű a döntetlen, mégis úgy érzem, a hazaiak nyernek.

Ladányi TC (7.)–Gyulaháza (6.): – A Gyulaháza még nem nyert idegenben és szerintem most sem fog.

Nyírkarász (12.)–Tuzsér (11.): – Ha a Tuzsér hozza az eddig idegenbeli formáját, akkor hazai győzelem születik, mert a Karász javuló tendenciát mutat.

Szabolcsveresmart (13.)–Ajak (5.): – A veresmartiak kerete jelentősen átalakult a bajnokság kezdete óta, nem lesz könnyű meccs, de bízom benne, hogy hozzuk az eddigi teljesítményünket.

Gémtech csoport

Tippel: Imre Zsolt, a Vámosoroszi edzője.

Ópályi (10.)–Milota (12.): – Mindkét csapat kiszámíthatatlan ebben a bajnokságban, a hazai pálya előnye fog dönteni az Ópályi javára.

Sonkád (8.)–Tisztaberek (7.): – Mindkét együttes jól kezdte a bajnokságot. Háromesélyes mérkőzésen a pillanatnyi forma és egy gól dönthet ide vagy oda.

Fehérgyarmat (9.)–Szatmárcseke (11.): – A hazai csapat javítja az elmúlt két fordulóban elért eredményét és otthon tartja a három pontot.

Encsencs (6.)–Nyírvasvári (4.): – Két jó, hasonló képességű csapat találkozik, itt is egy gól dönthet valamelyik együttes javára.

Kocsord (3.)–Vámosoroszi (2.): – Először is, köszönöm Kocsordnak, hogy hozzájárult az időpont-változtatáshoz. A hazaiak jól kezdték a bajnokságot, maximális hozzáállással és jó helyzetkihasználással lehet esélyünk ellenük a győzelem megszerzésére.