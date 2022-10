A közelmúltban a sportág „veteránjai” vették birtokba a Békéscsabai Városi Sportcsarnok küzdőterét, ahol 33. alkalommal rendezték meg a Dr. Bándi Andor Emlékversenyt, amely egyben a magyar bajnokság is volt.



A kétnapos viadalon közel százharminc versenyző vett részt, a hölgyek három korcsoportban, míg a férfiak hat kategóriában mérték össze tudásukat egyéniben és párosban. Megyénkből egyedüli indulóként Márföldi István állt asztalhoz, nem is akármilyen eredménnyel.

A hatvan év felettiek vegyes páros számában az egyéni veterán világ-, és Európa-bajnok Zacher Gizellával az oldalán csoportjukat megnyerve jutottak a döntőbe, ott azonban színvonalas mérkőzésen alul maradtak a szintén veterán világ-, és Európa-bajnok Frank Béla vezérelte duótól. Párosban Gulyás Istvánnal csoport másodikként jutottak tovább a főtáblára, ahol nehéz sorsolást kaptak és végül a legjobb nyolc között ért számukra véget a küzdelem.

Fordított a döntőben

Egyéniben csoportját hibátlanul megnyerve jutott tovább, a főtáblán szépen menetelt a döntőig, ahol Erdész Tiborral küzdhetett meg a bajnoki címért. Ellenfele kétszer is vezetett, Márföldi István azonban kétszer is egyenlített, majd a döntő szettet is megnyerve végzett az élen, megszerezve ezzel a magyar bajnoki címet.