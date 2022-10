A válogatott szereplése miatt az elmúlt két hétvégén nem volt forduló a másodosztályú focibajnokságban. Volt viszont kupakör, amelyben a Nyíregyháza Spartacus legyőzte a a hajdúsági megye elsőosztályban szereplő Monostorpályit. Mint ismert, a következő körben a Vasas lesz a nyíregyháziak vendége.

A bajnoki szünetek rendre lehetőséget adnak sérültek felépülésére, a még több gyakorlásra, most is így volt.

- Természetesen igyekeztünk kihasználni a bajnoki szünetet, igaz azért volt egy kupameccsünk is – kezdet érdeklődésünkre Huszák Géza, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője. Sajnos még mindig vannak sérültjeink, a Pécsen megsérült Vass Patrik törött szárkapocscsontját pénteken műtötték. Rajta kívül még többen vannak akik nincsenek százszázalékos állapotban. A hírek szerint Myke Ramos egyre biztatóbb állapotban van és a tartalékcsapatban már szombaton délután lehetőséget is kaphat.

Vass Patrikot megműtötték. Fotó:klub



Térjünk vissza a második vonal kilencedik fordulójához, amelyen a Szpari Gyirmóton lép majd pályára. A két együttes legutóbbi, gyirmóti bajnokiját tavalyelőtt novemberben a Spartacus nyerte. A tavalyi, április "visszavágón" szintén a vendégcsapat, ebben az esetben a Gyirmót győzött ugyancsak 1-0-ra. Az előző szezonban az élvonalban szereplő gyirmótiak jelenleg a második vonal második helyén állnak tizenhat ponttal. Érdekes, hogy idegenben vitézkedik a Csertői Aurél irányította gyirmóti együttes. A négy hazai meccséből kettőt megnyert (Szentlőrinc ellen 4-0, Mosonmagyaróvár ellen 2-1). Kétszer viszont kikapott, hiszen a Békéscsaba 1-0-ra, míg a DVTK 2-1-re nyert az Alcufer stadionban. A legutóbbi fordalóban Csákváron viszont 2-1 nyertek a gyirmótiak.

A Szpari fele annyi egységgel (8 pont ) a tizenötödik helyen áll a tabellán. Vendégként csak egy iksszel bír, ami viszont szép fegyvertény volt a Pécs vendégekén. Három meccsen kikaptak a piros-kékek.

- A válogatott szünet előtt már jobb teljesítményt nyújtottunk és három meccsen veretlenek maradtunk. A pécsi döntetlen az igen értékes, előtte az Ajka vitte el egy pontot, legutóbb viszont nyertünk a vendég Kazinbarcika ellen. Az idegenbeli győzelem már nagyon hiányzik, ám most éppen a bajnoki második vendége leszünk, jövő szerdán pedig listavezető MTK együttesét fogadjuk. Visszatérve a gyirmótiakra, egy rutinos játékosokból álló együttes, amelyik liftezik az NB I. és a második vonal között. Játsszák a futballt így nehéz meccs elé nézünk. Viszont az utóbbi időben vannak jelek arra, hogy bárki ellen vannak győzelmi esélyeink. Abban bízunk, hogy végre a szerencse is mellénk áll. Persze nem a szerencsében bízunk, hanem magunkban ám a futballban a szerencsei faktor szokott lenni- így Huszák Géza.

Márton István asszisztensedző és Pekár László



Az együttes szombaton délelőtt az átázott gyepszőnyegű Volán-pályán edzett. Ezen már a többiekkel gyakorolt az új igazolás, aki igencsak ismert a Szpari szurkolói között. Pekár László harmadszor igazol a nyíregyházi csapatba. A huszonkilenc esztendős focista először az élvonalba jutást követően 2015-ben érkezett a kecskeméti csapattól.

Gólerős játékosként mutatkozott be a Szpariban, hiszen tizennyolcszor vette be az ellenfelek kapuját. Aztán a Puskás Akadémiához ment, ahonnan két év után visszatért a Spartacushoz és 2019 tavaszáig ismét piros-kékben játszott. Utána Mezőkövesdre ment, majd az előző három bajnokságban a Vasas csapatában focizott. A fővárosiak feljutottak az élvonalba viszont már nem számítottak Pekárra, így szabadon igazolhatóként harmadszor jött a nyíregyházi együtteshez és akár pályára is léphet Gyirmóton.

A délelőtti edzés után közös ebéd volt a program, majd hamarosan útnak indul a csapat busza Gyirmótra. Itt lesz a szállása és vasárnap délután háromtól a meccs.



Labdarúgás: NB II., 9. forduló, vasárnap.

Gyirmót-Nyíregyháza Spartacus. Alcufer Stadion, 15., v.: Horváth (Kulman, Nagy).

További mérkőzések: Dorog-Kozármisleny, Szentlőrinc-DVTK, Békéscsaba-Mosonmagyaróvár (15). MTK-Csákvár, Kazincbarcika-Győr, Pécs-Szombathely, Aja-Siófok, Tiszakécske-Soroksár, Szeged-Budafok.