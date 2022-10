Az első négy forduló elmúlt, pénteken meg kell kezdeni a zárkózást! Ebben a szellemben kell készülnie a Hübner Nyíregyháza BS-nek a következő mérkőzésére az NB I./A-ban, hiszen míg idáig az élmezőnybe vágyó – minden bizonnyal oda is tartozó csapatokkal – találkozott, és négyből háromszor idegenben játszott, addig pénteken saját közönsége előtt léphet pályára az eddigieknél talán gyengébb ellenféllel szemben.

Gyorsan hozzá kell tenni, ez az Atomerőmű SE már nem az a csapat, amelyik az előző idényben hajszál híján kiesett az első osztályból. Immáron Csirke Ferenc irányítja az együttest, aki a korábbi évek paksi alapemberei közül továbbra is számíthat Eilingsfeld Jánosra és Kovács Ákosra. A csapat fiatal magja nagyjából egyben maradt, érkezett a „kosármagyarnak” számító és a fiatalszabálynak is megfelelő Samuel Taiwo, illetve négy új légióst igazoltak.

A palánk alatt erősek

Az egész bajnokság egyik legjobbja, válogatottunk erőssége, Eilingsfeld az eddigi négy mérkőzésen 37.8 perc alatt 21 pontot és 10.5 lepattanót átlagol. A házi pontlistán Kovács követi őt (15.3; 3 meccsen), majd jön a négy külföldi, akik közül idáig a három amerikai teljesít jobban.

– A Paks erőssége a palánk alatti játék, hiszen Eilinsgfeld személyében a VAL-listát (a statisztikák alapján összesített mutató – a szerk.) vezető játékosuk van ott, de a másik magasember, Atkinson is jó számokat hoz – mutatta be az ellenfelet Pethő Ákos, a Blue Sharks vezetőedzője. – Itt fel kell vennünk a versenyt, Eilingsfeld olyan energiával játszik, amit ki kell oltanunk, vagy legalább egálra hoznunk. Továbbá a két amerikai kisemberük megállítása lesz még kulcskérdés. Ami talán más az eddigi ellenfeleinkhez képest, hogy szűkebb rotációval dolgoznak, a korábbi csapatok tíz vagy annál több játékost forgattak a meccsen.

Az Atom szerencsésebb sorsolásának köszönhetően háromszor otthon játszott és egyszer lépett pályára idegenben. A nyitókörben hosszabbítás után le is győzte az Alba Fehérvárt, majd a Budapesti Honvédot, Kaposváron aztán kikapott, múlt vasárnap pedig a Sopron győztesen távozott Paksról. A nyíregyháziak eddigi meccseiből azt lehetett leszűrni, hogy otthon egészen máshogyan teljesítenek, mint idegenben. Ha ez érvényben marad, pénteken jó mérkőzést játszhatnak.

A Szolnok elleni meccs a mérce

– A múlt hét kemény volt, két nehéz meccsel és hosszú utazással. Volt mit kipihenni, de a csapat jó munkát végzett az elmúlt napokban. Ami nagyon fontos, hogy mérkőzésen a nehéz szituációkban hogyan tudunk együtt maradni és csapatként reagálni. A Szolnok elleni meccsnek kell az itthoni mércének lennie, az akkor mutatott koncentráltsággal és csapatjátékkal van esélyünk megverni a Paksot – tette hozzá a tréner. A mérkőzés 18 órakor kezdődik a Continental Arénában.

MK