Nem a mi csapatainké volt a labdarúgó NB III. előző fordulója. A Kisvárda II. zsinórban harmadszor szenvedett vereséget, a Sényő-Carnifex FC az elmúlt négy meccséből harmadszor kapott ki. Előbbi a Karcaggal találkozott hazai pályán (0–1).

– Ez már a harmadik vereségünk volt zsinórban, mindhárom egy nulla, így mondhatnánk, hogy ezek ugyanolyan vereségek, de nagy a különbség a három mérkőzés között – értékelt Kocsis János, a kisvárdai második csapat edzője. – Tiszafüreden kifejezetten jól játszottunk, rengeteg ziccerünk volt, a második meccsen már egyénieskedtünk, múlt vasárnap pedig picit megbomlott az egységünk, a csapatunk nagyrésze hit nélkül, magában és a másikban sem bízva játszott. A meccseinken fizikai fölénybe tudunk kerülni, ez az edzés-lehetőségeinknek köszönhető. Ahol viszont higgadt döntéseket kell hozni, vagy a rutinra van szükség, nem sikerülnek a megoldásaink. Ha ilyen mérkőzésen egy sansza van az ellenfélnek, abból általában gól születik, így volt ez legutóbb is. Fontos, hogy ebből a hullámvölgyből kilépjünk! Múlt héten a támadókkal csak kapu előtti szituációkkal foglalkoztunk, ennek nem lett eredménye, ezen a héten kipróbálunk mást. Bízom benne, hogy változik a helyzet, újra gólt szerzünk, ami visszaállít minket a helyes útra.

A Sényő igen bosszantó módon maradt alul a hatvan vendégeként. Schmidt Péter révén a mieink vezettek, majd a hazaiak a 89. percben egyenlítettek, a 92.-ben beállították a 2–1-gyes végeredményt.

– Nagyon rossz ebben a formában vereséget szenvedni, már egy megnyertnek érzett mérkőzést buktunk el – fogalmazott Fiumei Viktor, a sényői gárdát irányító edzőpáros tagja. – Az első félidőben az ellenfélnek nagyobb helyzetei voltak, Szondi bravúrjai meccsben tartották a csapatot, és a negyvenharmadik percben nekünk is volt egy oldalsó kapufánk szöglet utáni kavarodásból. Mi is könnyen jutottunk az ellenfél tizenhatosáig, de rendre hiba csúszott a befejezésbe vagy az utolsó passzokba. A második félidőre változott a játék képe, tetszetősebben, kezdeményezően futballoztunk, szereztünk is egy gólt, míg az ellenfélnek nem volt annyi helyzete. Az utolsó hét-nyolc perc sajnos kriminálisra sikeredett. Örök tanulság: egy nullánál le kell zárni a mérkőzést!

A Sényő szombaton a Békéscsaba II. vendégeként, a Kisvárda II. a BKV Előre ellen játszik.