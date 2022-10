Mint az ismert az előző fordulóban megyénkbeli két NB III.-as csapatunk egymás ellen játszott és a találkozót a vendég Sényő-Carnifex FC nyerte meg. Az akkori házigazda Kisvárda II. vasárnap a Karcag ellen javíthat.

A vendégek eddig elég hektikusan szerepelnek, a Pénzügyőr elleni sikerük azonban figyelemre méltó. Igor Bogdanovics csapat legutóbb a Tiszaújváros otthonából hozta el a három pontot, így két győzelemmel a hátuk mögött érkeznek Kisvárdára.

– A hét eleji munkákra még rányomta a bélyegét a Sényő elleni vereség, de próbáltunk annak a pozitívumaira építve tovább lépni – fogalmazott Kocsis János, Kisvárda II. edzője. – A kapu előtti határozatlanságunk továbbra is problémát jelent, ezen egyéni képzésekkel próbálunk javítani. Azt próbáltuk sulykolni a játékosokba, hogy higgyék el, képesek gólt szerezni. Nagyon fontos, hogy pszichésen rendben legyenek, mert csak így lehetünk sikeresek – tette még hozzá.

A Kisvárda tartalékcsapata elleni bravúr után, újabb kemény feladat vár a Sényő-Carnifex FC-re, Kapacina Kevinék a Hatvan vendégei lesznek. A heves megyei csapat nagyon rosszul kezdte a bajnokság, a Szpari volt tréner, Zoran Szpisljak azonban legutóbbi négy mérkőzésén győzelemre vezette csapatát. Nyerő szériájukat a Debrecen II. vendégeként kezdték, majd hazai pályán gyűrték le a Vasas tartalékcsapatát, aztán Diósgyőrből tértek haza három ponttal, legutóbb pedig a Tiszafüredet múlták felül.

– Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, mert a Hatvan a rossz kezdés után lendületbe jött, legutóbbi négy mérkőzését zsinórban megnyerte. Mi sem panaszkodhatunk azonban, mert a múlt hétvégén nagyon értékes győzelmet arattunk, amely még az érte kapott három pontnál is többet jelentett – mondta el lapunk érdeklődésére Fiumei Viktor, aki Imrő Lászlóval közösen irányítja a Sényő munkáját.

– Ahhoz, hogy megkezdjük a felzárkózást, nekünk is sorozatokban kell gondolkodnunk, az első lépést megtettük Kisvárdán, a következő állomása pedig Hatvan – zárta Fiumei Viktor.

A két csapathoz kapcsolódó hír még, hogy a hazaiak meghatározó játékosát, Tarnóczi Rolandot, a múlt héten lágyéksérvvel műtötték, így rá a szakmai stáb legalább két hónapig nem számíthat. A vendégeknél is vannak maródiak, a műtött Erdei András továbbra sem bevethető, Ignéczi Martin műtétre vár, Vámos Márk és Fabu Márton a rehabilitációját végzi, az apróbb sérüléssel bajlódó Orosz Máté játéka kérdéses még.BB

NB III, Keleti csoport, 13. forduló, vasárnap

Kisvárda Master Good II.-Karcag, Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Németh (Kulcsár, Kovács II.), 13.30. Hatvan-Sényő-Carnifex FC, Hatvani Népkert Sporttelep, v.: Dobai (Juhász, Csákó), 13.

További mérkőzések: DVTK II.-Füzesgyarmat (11), Tiszafüred-Békéscsaba II., Vasas II.-DVSC II., Hajdúszoboszló-DEAC, Körösladány-Eger, Jászberény-Pénzügyőr, BKV Előre-Tiszaújváros, Putnok-BVSC-Zugló