Az NBI./B Zöld csoportjában szereplő NYíKSE kongói állampolgárságú légiósa, Micheé Kobongo sajnos az első edzések egyikén megsérült – műteni is kellett -, így a szakvezetésnek egy másik játékos után kellett néznie, akit végül a szerbiai születésű, de magyar állampolgársággal is rendelkező Cvijin Patrik személyében találtak meg. Az 1999-es születésű, hármas-négyes poszton is bevethető, 198 centis sportoló az előző idényt a szintén a másodosztályban szereplő Békési SZSK csapatában töltötte, melynek színeiben huszonhat mérkőzésen 10,4 pontot és 9,8 lepattanót átlagolt.