A közelmúltban immár kilencedik alkalommal rendezték meg az Aqua-General Kupa Diákolimpia országos döntőjét. Idén 121 tehetség 11 súlycsoportban mérte össze a tudását a hajdúszoboszlói Városi Sportház falai között kötöttfogású birkózásban, hogy eldöntsék, kik hazánk legjobb serdülő korú sportolói. A versenyt megtisztelte jelenlétével Komáromi Tibor háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok birkózó, későbbi szövetségi kapitány, akit nagy tapssal fogadtak a fiatalok.

A verseny ünnepélyes megnyitóján Ancsin László, a Magyar Birkózó Szövetség főtitkára köszöntötte a résztvevőket. – Diákolimpiai döntő, a nevében is benne van, hogy ez egy igen komoly esemény, előrevetíti azt, amit mindannyian el szeretnétek érni, azaz a dobogó legmagasabb fokán állni, ahogy majd később egy világversenyen is. Jövőre Kaposváron rendezik az U15-ös Európa-bajnokságot, ez a torna remek felkészülés arra is – fogalmazott a főtitkár.

A megméretésen a Nyírsport SE két versenyzővel vett részt: Kovács Bars (38 kg) a negyedik, míg Csabai Marcell (75 kg) a nyolcadik helyen végzett a nívós viadalon.

A Pocsai István tanítványai legközelebb szombaton, a mogyoródi kötött- és szabadfogású serdülő ranglistaversenyen lépnek szőnyegre.