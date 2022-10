A Hübner Nyíregyháza BS rossz idénykezdés után a második fordulóban is idegenben lép pályára. Mint ismert, a Cápák múlt pénteken Kecskeméten játszották az első bajnoki mérkőzésüket, az első félidőt nagyon elrontották, lényegében ott eldőlt a mérkőzés, végül 79–55-re kaptak ki. A szombati ellenfél is súlyos, 90–62-es vereséget szenvedett Sopronban, így biztosak lehetünk benne, hogy a DEAC is duplán motivált lesz az első hazai összecsapásán.

A nyíregyháziak a debreceni együttest ismerhetik leginkább a teljes mezőnyben, hiszen a cívisvárosiak részt vettek a Sitku Ernő Emléktornán, s bár ott nem csapott össze a két gárda, később két felkészülési mérkőzésen is találkoztak.

A szomszéd az előző idényben nagy meglepetésre nem jutott be a rájátszásba, majd nyáron nagyban átalakult az együttese. A nyáron érkezett David Dedek vezetőedző csapatának tagja a korábbi keretből Tóth Ádám, a nyíregyházi Polyák László, valamint Djordje Drenovac, illetve a fiatal Balázsi Soma, Neuwirth Bence és Gáspár Mátyás. Az OSE-tól hazatért a Nyíregyházáról is ismert Garamvölgyi Ákos, szerződtették a súlyos sérülésből felépült Mócsán Bálintot, valamint több, fiatalként bevethető kosarast. Drenovac mellett három amerikai játékos alkotja a légiós kontingenst, közülük a center Jimmie Taylor nem sokkal a rajt előtt váltotta szerb elődjét.

Az első bajnoki mérkőzésükön a négy triplát értékesítő Mócsán volt a legeredményesebb debreceni (15 pont), Drenovac hozta a szokásos megbízható teljesítményt (13), valamint a már említett Taylor érte el a 10 pontot.

– A felkészülés alatt kétszer is találkoztunk velük, de nehéz kiindulni azokból a meccsekből, mert egyik csapat sem a teljes keretével játszott, illetve a DEAC játékost is cserélt, Jimmie Taylor személyében tapasztalt centert igazolt – mondta el Pethő Ákos, a Blue Sharks vezetőedzője. – Fejlődnünk kell abban, hogy támadásban jobb ritmusban játsszunk, a védekezésünk egész jó volt Kecskeméten a második félidőben, de nem engedhetjük meg azokat a hullámvölgyeket, amit az első félidőben. Fizikailag is fel kell vennünk a versenyt, hiszen tömegben nagyon erősek. Lepattanók megszerzésére nagy hangsúlyt kell fektetnünk, de még egyszer, mondom, támadásban kell nagyot javulnunk, mert az ötvenöt pont nagyon kevés.

A mérkőzés szombat 18 órakor kezdődik Debrecenben, az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban.