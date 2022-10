Szép sorozat és zárkózás után ismét rossz szériába került a Nyíregyháza Spartacus. A piros-kékek egymást követő bajnoki mérkőzéseken kaptak ki a Szentlőrinctől, az akkori utolsó Dorogtól és a múlt vasárnapi meccset ugyancsak sereghajtóként váró Békéscsabától.

A legutóbbi összecsapás azért is különösen bosszantó, mert idegenben szerzett három góllal nem sikerült nyerni (4–3).

– Nem játszottunk rosszul, a vezető gólunkat is nagyon jó ütemben értük el, de játékos- és edzői pályafutásomból sem emlékszem olyanra, hogy ekkora egyéni hibákból négy gólt lehet kapni egy meccsen – értékelt Huszák Géza, a Spartacus vezetőedzője. – Ez döntően befolyásolta a mérkőzést. Amikor visszajöttünk három kettőre, újabb potyagólt kaptunk, amit egy nálunk jobb csapat sem bírna el. A kapusunk borzasztó gyenge teljesítményt nyújtott sajnos. Jobb kapusteljesítménnyel megnyerhettük volna ezt a meccset, mert játékban, helyzetekben előrébb jártunk, mint a Békéscsaba. Tíz emberrel is visszajöttünk négy háromra, akkor is volt újabb lehetőségünk, hogy egyenlítsünk.

A Szpari vasárnap Sényőn javíthat a Budafok ellen.