Felemás hétvégét zártak megyebeli NB III.-as csapataink. A Kisvárda tartalékcsapata zsinórban negyedik vereségét szenvedte el, Kocsis János csapata, az előz három találkozóhoz hasonlóan, szombaton a BKV Előre csapatával szemben is egygólos különbséggel maradt alul (1-2) a Várkerti Sporttelepen.

Megszerezték a vezetést

Pedig nem indult rosszul a találkozó, Szőr Levente több mint 300 perces gólcsendet megtörve a 15. percben megszerezte a vezetést a hazaiaknak. (Legutóbb szeptember 28-án, a DVTK II. elleni győztes mérkőzés 60. percében talált be Abov Avetiszjan – a szerk.). Sokáig tartották is előnyüket a rétköziek, már-már a három pontot is a zsebükben érezhették, a hajrában aztán a fővárosiak egy kontrából egyenlítettek, majd a hosszabbításban a győztes találatot is megszerezték. Így a Kisvárda II. visszacsúszotta15. helyre, négy pontra a kieső helytől.

– Jó mentalitással, jó hozzáállás kezdtük a mérkőzést, amely az első negyedóra végén meg is hozta az eredményét, betaláltunk ellenfelünk hálójába – kezdte lapunk érdeklődésére Kocsis János, a Kisvárda II. edzője. – Később kiegyenlítetté vált vált a mérkőzés, de így is nekünk volt több lehetőségünk. A második félidő kissé gyengébbre sikerült, volt egy negyedóra, amelyben ellenfelünk akarata érvényesült, de sikerült átvészelnünk. Aztán volt egy hatalmas ziccerünk, sajnos rossz megoldást választottunk, nem sikerült lezárnunk a mérkőzést. Ahogy ilyenkor lenni szokott kiegyenlítettek, majd a hosszabbításban egy kapu előtti kavarodásból megszerezték a győztes góljukat – zárta Kocsis János.

A Sényő-Carnifex FC a Békéscsaba vendége volt és gólokban gazdag mérkőzésen hozták haza a három pontot a viharsarokból (2-4).

Teljesítették amiért mentek

– Mindenki átérezte a találkozó jelentőségét. Bár a hazaiak szerezték meg a vezetést egy szabadrúgásból, ez szerencsére nem fogta meg a társaságot – tekintett vissza Fiumei Viktor, a Sényő edzőpárosának egyik tagja. – Kapacina Kevin két góljával hamar fordítani tudtunk, aztán még a szünet előtt büntetőből tovább növeltük előnyünket. A második félidőben egyetlen célunk volt, hogy tartsuk meg előnyünket. Összességében a korai kelés ellenére teljesítettük, amiért mentünk.

A Sényő vasárnap Füzesgyarmaton, míg a Kisvárda II. Jászberényben lép pályára. BB