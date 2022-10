Noha a Nyíregyháza Spartacus öt bajnokiból álló veretlenségi sorozata múlt vasárnap megszakadt, nem kell sokáig bánkódni, hiszen hétvégén a Dorog ellen lehet javítani és újabb jó széria felépítésébe kezdeni.

– Bután hangzik, de a szentlőrinci mérkőzésen győzelmet érdemeltünk volna – emlékezett vissza az előző fordulóra Huszák Géza, a Spartacus vezetőedzője. – Magunkat okolhatjuk, hogy nem nyertünk, mert a játékunk jó volt, de nem rúgtuk be a helyzeteinket. Ilyen a futball, míg mi kihagytuk a lehetőségeket, az ellenfél a semmiből egyenlített. Tisztában vagyunk a hibáinkkal, amiket nem szabad elkövetni. A héten ugyanúgy dolgoztunk, ahogy eddig, remélem, nem tört meg a lendületünk, mert előtte nem akármilyen három meccset nyertünk meg.

A Komárom-Esztergom megyei alakulat idáig csupán egy mérkőzésen diadalmaskodott, hét ponttal sereghajtó, 9–21-gyes gólkülönbsége a legrosszabb a mezőnyben, ugyanakkor nem adja magát könnyen a meccsein. Nehéz megjósolni, mi várható a dorogiaktól, ugyanis erre a találkozóra már a frissen kinevezett Marián Sluka készítette fel őket.

– Veszélyes ellenfél a Dorog, Diósgyőrben is potyagóllal veszített a 95. percben – tette hozzá a Szpari mestere. – Új edzőt neveztek ki, ez megsokszorozhatja az erejüket, ráadásul nehéz helyzetben vannak, megpróbálnak az utolsó szalmaszálba kapaszkodni. Ugyanakkor hazai pályán játszunk, remélem, a srácok is átérzik, hogy a hatodik helyen állnánk, ha megnyertük volna az előző mérkőzésünket. Most újabb olyan sorozatot kell építenünk, amivel zárkózhatunk.

A piros-kékek rendhagyó módon szombaton lépnek pályára az NB II.-ben, amire azért van szükség, mert jövő kedden már a Vasast fogadják a Magyar Kupában.

– Egyelőre a szombati meccsel foglalkozunk, aztán marad hetvenkét óránk átgondolni, hogy milyen összetételben játsszunk a Vasas ellen. Ebben a bajnokságban senkit nem szabad lebecsülni, hétről hétre születnek papírformát borító eredmények. A Dorog elleni találkozó a legfontosabb most számunkra – szögezte le Huszák Géza.

Labdarúgás: NB II., 12. forduló,

Szombat, 13 óra: Nyíregyháza Spartacus–Dorog (Sényőn)

További mérkőzések: Győr–Szentlőrinc, Soroksár–Kazincbarcika, Csákvár–Békéscsaba, DVTK–Budafok, Ajka–Szeged, Tiszakécske–Pécs, Siófok–Gyirmót, Kozármisleny–Mosonmagyaróvár, Haladás–MTK.