Három hónap munka, 120 edzés és jó pár felkészülési mérkőzéssel a háta mögött megkezdi szereplését a Fatum-Nyíregyháza a női Extraligában. A mieink szombaton Székesfehérváron a legmagasabb osztályban újonc MÁV Előre SC-ST Solar vendégei lesznek. A házigazdák a sok fiatal mellett rutinos játékossal is rendelkeznek, elég csak Vajda Beátát említeni, aki nem is olyan rég még a nyírségieket erősítette, de innen igazolt a koronázóvárosban a bolgár Nikol Milanova is.

Bízik játékosaiban

A 130-szoros válogatott Király-Tálas Zsuzsanna is segíti a csapat munkáját, és több légióssal is rendelkeznek, így egyelőre nehéz megjósolni mire képesek. Az biztos, hogy az első bajnokin bizonyítani szeretnének majd hazai környezetben, így nagyon kell koncentrálniuk a mieinknek. A felkészülés során több edzőmérkőzést is játszottak, 3:0-ra verték a DVTK-t, 2:2-es döntetlent játszottak az Újpesttel, a bajnoki főpróbán pedig 3:1-re kaptak ki az osztrák VS Post Schwechat gárdájától.

- A bajnokság kezdete minden csapat számára különleges, és nehéz. Az első meccsünket nagyon komolyan kell venni, és koncentráltan kell pályára lépni, mert az ellenfél felszabadultan, motiváltan és lelkesen fog játszani. A lányokkal nagyon készülünk minden mérkőzésre, és küzdeni fogunk a győzelemért. Bízom a játékosaimban – mondta a találkozóval kapcsolatban Leonidasz Gaitanakisz, a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője.

A kerethez legkésőbb Kristina Belova csatlakozott, a kazah játékos hazája válogatottjával a világbajnokságon szerepelt, így csak két hete kapcsolódott be a közös munkába.

- Természetesen az első hely a cél, minden sportoló ezt akarja elérni! Remélem, hogy jók leszünk, és sok örömet okozunk majd a szurkolóinknak –fogalmazott a Fatum átlója.