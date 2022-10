A pályán elért eredményeket tekintve biztosak lehetünk benne, hogy a labdarúgás nyírbélteki szerelmesei mindig jó szívvel fognak visszaemlékezni a település egyesületének jelenleg is íródó sikersztorijára. Mint ismert, a nyírségi gárda 2021-ben a Pannónia Zrt. csoport 14. helyén végzett, felkérésre maradhatott bent a megyei másodosztályban, miután több együttes nem kívánt élni ezzel a joggal.

A béltekiek az ezt követő idényben már a Gémtech csoportban indultak, Körmös Miklós edző vezetésével végig remekeltek, az utolsó fordulóban óriási izgalmakat követően megnyerték a bajnokságot és az élvonalba jutottak. Ott sem lassítanak, az első fordulóban azonnal megverték a Szpari II.-t (2–1), később is értek el bravúrokat, így a 12. fordulót megelőzően 19 ponttal a negyedik helyen állnak.

– Az első forduló meglepetése megalapozta a szereplésünket és a csapat pozitív hozzáállását – összegezte az eddigi szereplést Tripsánszki János klubvezető. – A nyírbélteki levegő bejött nekünk, hazai mérkőzést nem is buktunk egyelőre, a Nyírbátor ellen csúszott be egy döntetlen. Az előző fordulóig viszont idegenben egy pontot sem szereztünk, Ibrányban aztán megtört a jég.

A levegő mellett persze szakmai okai is vannak az újonccsapat jó szereplésének.

– Jól igazolnunk nyáron, sikerült megtalálni a megfelelő embereket a megyei első osztályra – folytatta a sportvezető. – Mint mondtam, a hazai pálya nagyon sok erőt ad, három alkalommal is az ellenfél vezetett és a második félidőben sikerült megfordítani a meccset. Nem adják fel a srácok, a mester nagyon jól motiválja őket meccs előtt és szünetben is, sokat köszönhetünk neki. Kulcsfontosságú, hogy ezek a srácok együtt nőttek fel Kaplonyban vagy Nagykárolyban. Létrejött egy olyan közeg, amiben igazi barátok harcolnak egymásért a pályán. Sokat dolgozunk, hogy minden feltétel adott legyen, a csapatnak csak a futballra kelljen koncentrálniuk. Köszönettel is tartozunk támogatóinknak, hogy segítik a munkánkat!

A nyírbéltekiek tizenkilenc pontja már most megsüvegelendő és ősszel még négy forduló hátra van, vagyis reálisan még ennél is szebbé tehetik az első osztályban töltött első félévüket.

– Nem gondoltuk volna, hogy már ősszel tizenkilenc pontunk lesz. Hazai pályán továbbra is bárkit megverhetünk és szeretnénk is további győzelmeket szerezni, idegenben pedig próbálunk bravúrokat elérni – zárta szavait Tripsánszki János.

A nyírségi gárda vasárnap hazai pályán, a Vásárosnamény ellen folytatja a bajnokságot.