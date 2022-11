Mint arról korábban beszámoltunk, a férfi kosárlabda NB I/A-ban szereplő Hübner Nyíregyháza BS két játékosa is hazája válogatottját segíti ezekben a napokban. Marek Dolezaj már csütörtökön pályára lépett a szlovák nemzeti csapatban a Dánia elleni Európa-bajnoki előselejtezős mérkőzésen.

Péntek este Jordan Williams is lehetőséget kapott a brit válogatottban. A szigetországiak a világbajnoki selejtezősorozat második körében érdekeltek. A britek végig szorosan tartották a mérkőzést, ami még úgy is meglepő, hogy az ellenfél Szerbia az NBA-, és Euroliga-sztárjait nélkülözte az összecsapáson. Déli szomszédunk végül 74–68-ra győzött Newcastle-ben. A Cápák kosarasa jó játékkal segítette az övéit: Williams csereként beállva közel 22 percet kapott, 7-7 pont és lepattanó került a neve mellé, összességében a csapatában a negyedik legjobb teljesítmény volt az övé.

A mérkőzés összefoglalójában 1:55-nél Williams zsákol nagyot:

Péntek este a magyar válogatott is folytatta szereplését a vb-selejtezőben. A mieink Hanga Ádám és Eilingsfeld János nélkül utaztak Szarajevóba, ám bizakodhattunk, a házigazda bosnyákoknál ugyanis a szeptemberi Európa-bajnokságon remeklő Jusuf Nurkic, Dzanan Musa és Emir Sulejmanovic sem volt keretben, míg John Roberson ott volt a kispadon, ám sérülés miatt nem lépett pályára.

Elfogadható kezdés után a második negyedben átrohant rajtunk a házigazda, majd a harmadik játékrész eleje is a bosnyákoknak sikerült jobban. A huszonharmadik percben már 17 pont volt a hátrányunk, innen viszont 24–5-ös futással fordítottunk és kétpontos előnyből várhattuk a záró etapot. A nagy feltámadás során Filipovity Márkó, Benke Szilárd, Golomán György és Vojvoda Dávid is dobott egy-egy hárompontost – előbbi kettő faulttal együtt talált be – de Perl Zoltán is jól játszott. Sajnos a negyedik negyed derekára visszatért az a problémánk, amivel jóformán egész mérkőzésen küszködtünk, azaz a lepattanózás. A bosnyákok 47–29-re nyerték meg a palánkok alatti csatát, összesen 21 támadólepattanót engedtünk, amivel lehetetlen meccset nyerni. A vége 83–78 lett, ezzel nagyon távol kerültünk attól, hogy kvalifikáljunk a világbajnokságra.

A mérkőzés összefoglalója:

A mieink hétfőn Szombathelyen fogadják Csehországot, a szlovák válogatott vasárnap Norvégiában szerepel, míg a britek hétfőn Lettországban folytatják a szereplésüket.

A K-CSOPORT ÁLLÁSA

1. Franciaország 9 7 2 16

2. Litvánia 9 7 2 16

3. Montenegró 9 6 3 15

4. Bosznia-Hercegovina 9 5 4 15

5. Magyarország 9 4 5 13

6. Csehország 9 3 6 12

A csoport első három helyezettje kvalifikál a 2023-as világbajnokságra. A selejtezősorozatból három forduló van hátra. Franciaországgal és Montenegróval már nem játszunk, mert az első körben egy csoportban szerepeltünk.