Közel járt a sikerhez a Kisvárda tartalékcsapata az NB III.-as labdarúgó-bajnokság Keleti csoportjának 18. fordulójában. Az őszi bajnok, veretlen BVSC-Zugló látogatott a Várkerti Stadionba, s hiába játszott helyenként gyengébben rétközi ellenfelénél, végül elvitte a három pontot. Sajnos a vereség következtében újabb egy helyet csúszott vissza a tabellán Gerliczki Máté csapata, amely jelenleg a tizenhatodik.

Jól játszott a Kisvárda II.

– Annak kifejezetten örülök, hogy egy hónapnyi közös munka után a bajnokság legerősebb csapata, az első helyezett BVSC-Zugló ellen ilyen játékot tudtunk nyújtani. Viszontláttuk a gyakoroltakat és az elvártakat. Annak viszont nem örülök, hogy nem szereztünk egyetlen egy pontot sem, pedig a játék képe alapján nemhogy a döntetlen, de akár még a győzelem is összejöhetett volna – mondta el kérdésünkre a vezetőedző, akinek csapatára ebben a naptári évben még két idegenbeli mérkőzés vár.

Alapból sikernek tekinthető a Sényő-Carnifex FC számára a pontszerzés a DVTK II. otthonában, pláne úgy, hogy a házigazda keretében, kihasználva a válogatott szünetet, többen is visszajátszottak. Imrő László lefújás utáni kissé ironikus nyilatkozata is éppen erre utalt, amelyet később azzal magyarázott, hogy nem azzal van a probléma, hogy vannak visszajátszók, hisz erre a szabályok lehetőséget adnak, hanem az a gond, hogy sokszor senki sem játszik vissza, máskor pedig négy NBII.-es játékos is pályára lép, ilyen létszámban pedig teljes mértékben befolyásolják a mérkőzést.

Mivel az egyik közvetlen rivális a Jászberény kikapott Tiszafüreden, így a pontszerzésnek köszönhetően a Sényő egy helyet előrelépett a rangsorban, jelenleg három pont a lemaradása a megyei rivális Kisvárda II.-vel szemben.

Volt keresnivalójuk

– Egy elég extrán megerősített Diósgyőr II.-vel találtuk szembe magunkat szombaton – értékelte az összecsapást Fiumei Viktor a sényői edzőpáros tagja, aki Imrő Lászlóval közösen irányítja a csapatot. – Már az első percektől kezdve hatalmas nyomást helyeztek ránk, amivel a félidő derekáig nem is nagyon tudtunk mit kezdeni. Ekkor már kétgólos hátrányban voltunk. Aztán, ahogy egyre bátrabbá váltunk és elhittük, hogy lehet keresnivalónk, szépítettünk, majd az egyenlítő találatot is megszereztük. A szünetben próbáltuk a védekezésünket megerősíteni és stabilabbá tenni, ez szerencsére sikerült is, így teljes mértékben kiegyenlítődtek az erőviszonyok. A mérkőzés végére emberelőnybe kerültünk, a helyzeteinket azonban már nem sikerült gólra váltani. Összességében egy nagyon értékes egy ponttal távoztunk Borsodból.

A Sényő vasárnap Tiszafüredre látogat, míg a Kisvárda II. a Hajdúszoboszló vendége lesz.