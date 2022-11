Bámulatos pályafutás áll Kovács Rita háta mögött. Ha csak a legrangosabb versenyeket nézzük, 15 országban, 36 versenyen 23 dobogós helyezést ért el. Ezüstérmet nyert 1994-ben a 25 km-es világbajnokságon Olaszországban. Három érmet nyert Európa-bajnokságokon: aranyat 1997-ben 25 km-en, ezüstöt 2006-ban 10 km-en és bronzot 1991-ben 25 km-en. Győzött EB-n 5 km-en is. Első hosszútávúszó versenyét 1991-ben teljesítette - 25 km-en győzött a Balatonon. Ezzel kvalifikálta magát a perthi világbajnokságra, ahol a 4. helyen végzett. Világkupa versenyen 16 alkalommal állhatott a dobogó legmagasabb fokára.

Rita az 1996-os atlantai olimpián 800 méteres gyorsúszásban úszott. Egyike volt azon kevés úszónak, aki 1960 és 2020 között egyszerre versenyzett olimpián medencében és nyílt vízen is. Az utolsó versenye Dubrovnikban volt az Európa-bajnokságon.

Edzőként volt Risztov Éva mestere, aki aranyérmet szerzett a 2012-es londoni olimpián, jelenleg pedig a Nyíregyházi Sportcentrum trénere. Az International Marathon Swimming Hall of Fame jelezte, Kovács Rita is tagja lesz a hosszútávúszók halhatatlanjainak. A beiktatásra 2023. májusában, New Yorkban kerül sor - olvasható a nyiregyhaza.hu-n.

KM