A Kisvárda Master Good a sűrű hetet és egyben az őszi szereplését is lezárja vasárnap délután Székesfehérváron. Mint ismert, a szabolcsiak kedden 3–0-ra kikaptak a Zalaegerszeg ellen. A csapat öt bajnoki után először szenvedett vereséget, és a második helyen fejezte be a 15. fordulót, ám Török László vezetőedző elmondása szerint számos kritikát visszahallott a találkozó után.

– Meg kell jegyeznem, hallok olyan megjegyzéseket, hogy B csapattal, tartalékgárdával álltunk fel, amivel egyáltalán nem értek egyet – szögezte le a szakember. – Tény, hogy az azt megelőző mérkőzésünkhöz képest hat embert kicseréltünk a kezdőben, viszont ezt egyrészt máskor is megtettük már, másrészt csak Vida és Lucas volt olyan, aki korábban kevesebb játéklehetőséget kapott. Természetesen szerettünk volna győzelemmel búcsúzni a saját közönségünktől. Nagyon jó napot kifogó Zalaegerszeggel találkoztunk. A második félidőben tizenöt percig úgy játszottunk, hogy lett volna esély egyenlíteni, akár megfordítani a meccset, de ahogy odaszegeztük az ellenfelet a kapuja elé, nagy területet hagytunk hátul, amit egy Ikoba szintű játékos könyörtelenül kihasznál. Másnap reggel már edzettünk, levontuk a tanulságot, majd elkezdtünk kiszülni a hétvégére, hiszen van még hátra egy nagyon fontos mérkőzésünk. Továbbra is másodikak vagyunk és ebben a pozícióban is telelünk, nem értem a kritikus hangokat.

A Fehérvár elleni összecsapás nyugodtan tekinthető rangadónak, még úgy is, hogy a Fejér megyeiek csupán 16 pontot gyűjtöttek eddig és bár a 8. helyen állnak, mögöttük három csapat ugyanennyi ponttal rendelkezik.

– Az utóbbi időszakban nem olyan eredményesek, mint szeretnék, edzőváltás mellett vezetői szinten is volt csere, de ez legyen az ő gondjuk, nekünk magunkkal kell foglalkoznunk – tette hozzá a tréner. – A Ferencvárossal nemzetközi szintű mérkőzést játszottak, megmutatták, hogy van ilyen oldaluk is. Utána az Újpest ellen már csak részletekben lehetett ezt felfedezni, de ne tévesszen meg senkit, mert nagyon erős kerettel rendelkeznek. Biztosan megoldják a problémájukat, reméljük, minél később és nem most.

Hétvégén a legtöbb élvonalbeli labdarúgó-bajnokság lezárul egy időre, ugyanis jövő vasárnap megkezdődik a világbajnokság. Azok a válogatottak is pályára lépnek jövő héten, amelyek nem jutottak ki a katari vb-re. A Kisvárda Master Good csapatából Driton Camaj, Janisz Karabeljov és Mario Ilievszki az előző szünethez hasonlóan ezúttal is segíteni fogja hazája válogatottját. Camaj a montenegrói nemzeti csapat tagjaként Szlovákia és Szlovénia ellen játszhat, Karabeljov Bulgária együttesében Ciprussal és Luxemburggal találkozhat, míg Ilievszki az északmacedón U21-es gárdával Ciprussal és Szerbiával csap össze. Mindegyik mérkőzés tét nélküli.

Labdarúgás: NB I.

A 15. forduló csütörtök esti mérkőzése

Honvéd–Vasas 2–0 (0–0)

Bozsik Aréna, 2389 néző, v.: Karakó.

Gól: Lukics (84., 88.)

A bajnokság állása

1. Ferencváros 13 10 1 2 32–12 31

2. Kisvárda 15 7 4 4 26–25 25

3. Kecskemét 15 6 7 2 23–16 25

4. Puskás Akadémia 15 5 7 3 20–17 22

5. Zalaegerszeg 14 6 3 5 24–17 21

6. DVSC 15 5 5 5 26–25 20

7. Paks 14 5 3 6 24–25 18

8. Mol Fehérvár 15 4 4 7 16–22 16

9. Mezőkövesd 15 4 4 7 18–25 16

10. Újpest 15 4 4 7 18–26 16

11. Honvéd 15 4 4 7 16–25 16

12. Vasas 15 2 6 7 12–20 12

A 16. forduló menetrendje

Szombat: Puskás Akadémia–DVSC (14.15), Paks–Újpest (16), ZTE–Kecskemét (18.15)

Vasárnap: MOL Fehérvár FC–Kisvárda Master Good (13.30), Honvéd–Ferencváros (15.45), Vasas–Mezőkövesd (18)