Az íjászat akár csak az atlétika, nagyon szerteágazó sport. Talán nem is csak szimplán egy sport, inkább tradíció, értékmegőrzés, a szabadidő aktív eltöltése. Az íj az egyik legősibb vadász- és harci eszközünk, amely már a barlangrajzokról is visszaköszönt. Később a görög, a perzsa és a szkíta háborúk idején nagy szerepet játszott a harcokban, mint sportág pedig körülbelül időszámításunk előtt 700 körül alakulhatott ki. Ami a hazánkban való megjelenését illeti, nem árulunk el azzal nagy titkot, hogy a honfoglaló magyarok Európa-szerte híresek vagy inkább hírhedtek voltak a nyilaikról.

A sportíjászat a modern sportok őshazájában, Angliában fejlődött ki, s bár az ókori olimpiák műsorában még nem szerepelt, a második, párizsi újkori játékokon már helyet kapott - igaz 1920 és 1972 között hiányzott az ötkarikás játékok programjából. A Magyar Íjász Szövetség 1957-ben alakult meg, s még abban az évben felvették a Nemzetközi Íjász Szövetség tagjai közé. A Történelmi Íjász Bizottság 2001-ben került bejegyzésre. A versenyszabályok kidolgozása után 2002-ben már ennek alapján rendezték meg az országos bajnokságot. A Magyar Íjász Szövetségen belül jelenleg hét szakág működik: futás-, lovas-, pálya-, terep-, történelmi, vadászíjász és 3D szakág.

– Maga az íjászat egy nagyon komplex sportág, hisz több különböző szakágra oszlik. Ezek közül a legismertebb talán a pályaíjászat, hisz ez olimpiai sportág, amellyel, ha máskor nem is, de az ötkarikás játékok során találkozhatnak az emberek. Ezen kívül kiemelendő még a történelmi, hagyományőrző íjászat, valamint az egyre népszerűbbé váló 3D íjászat – kezdte mondandóját lapunk megkeresésére Lukács Tamás, a nyíregyházi Keleti Turul Íjász Egyesület elnöke.

Természetesen megyénk is aktívan kiveszi a részét a sportág mindennapjaiból, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy augusztus elején Encsencs adott otthont a 3D Országos Bajnokságnak.

– Megyénkben legjelentősebben a már említett történelmi, hagyományőrző íjászat, valamint a sportíjászat van jelen, utóbbinál kiemelve a 3D és a terepíjászatot. A régiónk az elmúlt évek során számos íjászversenynek adott otthont, rendeztünk regionális, megyei és országos, úgynevezett központi bajnokságokat is. Leginkább a 3D íjászatot részesítjük előnyben, amikor a versenyzők egy háromdimenziós, szinte élethű PU-hab állatfigurára lőnek. A szakág népszerűsége révén ma már önálló versenyágként említhető. Természetesen vannak kiemelkedő íjászaink, akik közül mindenféleképpen meg kell említeni Szedlár Jánost, aki Európa-bajnok és világbajnok, valamint a többszörös magyar bajnok Reda Ilonát, az idei 3D Országos Bajnokság felnőtt női versenyének győztesét. Persze rajtuk kívül is számtalan olyan sportolónk van, akik már nemzetközi viadalokon is dobogó közeli eredményre voltak képesek – folytatta a megyei íjásztársadalom bemutatásával Tamás.

A kiváló eredmények ellenére azért az íjászatban sem minden fenékig tejfel, hisz akármennyire hangzatosak az eredmények, egyrészt nehezen találja meg a sportolói bázisát, másrészt pedig a sportágra fordított anyagi forrásai sem végtelenek.

– Sajnos ez egy rétegsport, amelynek hiába van egy olimpiai szakága, kevesen űzik, így a szponzorok is csak minimális lehetőséget látnak benne. Korlátozott az infrastruktúra, főleg idehaza, gondoljunk csak arra, hogy az utánpótlás-nevelés egyik kiemelt helyszíne lehetne egy-egy tornaterem, ahogyan ez több egyesületnél is működőképes, de ki ad bérbe egy termet arra a célra, hogy abban íjjal lövöldözzenek? Nem túl örömteli, de nálunk sem folyik utánpótlásképzés – világított rá a sportág negatív oldalára az íjászoktatóként is funkcionáló elnök.

Mindezek ellenére szerencsére ma már elég széles a lehetőségek tárháza, aki ki akarja próbálni ennek a sportágnak bármelyik ágát, az megtalálhatja a hozzá legközelebb lévő egyesületet, klubot, be tudja szerezni az eszközöket, hisz Nyíregyházán is van erre szakosodott üzlet.

– Aki szeretne belekóstolni ebbe a sportba, az megtalálja erre a lehetőséget. Előnye, hogy nagyon jó testi edzettséget ad. Az íjászat gyakorlása összetett, sokkal változatosabb, mint a monoton sportágak. Az íjjal azonban nem csak sportolni lehet, hanem vadászni is, a kilencvenes évektől megvan ennek a legális törvényi kerete idehaza. Ez egy olyan életformává alakulhat, amely pluszt adhat az erre fogékonyak mindennapjaihoz – zárta gondolatait Lukács Tamás, akinek az íjászat átszövi az életet; szerelem ez, akárhogy is nézzük.

3D íjászat.

A vadon élő állatokat megformázó, térbeli célokról kapta a nevét, melyeken a különböző találati zónák nem eltérő színnel, hanem a célba süllyesztett választóvonalakkal vannak megjelölve. A legnehezebbnek tartott terepíjászati mód, mivel soha nem előre közölt távolságokról kell a lövést leadni. A változatos terepviszonyokból fakadóan az íj tökéletes ismeretét és kiváló távolságbecslő képességet követel a versenyzőtől. A különböző kategóriákba tartozó íjászok más-más távolságokról röpítik ki nyíl-vesszőiket. A magyar 3D íjászok a világ élmezőnyéhez tartoznak.