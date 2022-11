Kosárlabda. Szombaton három hét szünet után játszott ismét tétmérkőzést a Hübner Nyíregyháza BS, Mokánszki Mátéék a Zalaegerszeget fogadták a Continental Arénában. A találkozón hullámzó teljesítményt nyújtott a csapat, így elveszítette a mérkőzést (74-87), és mezőnyben egyedüliként továbbra is nyeretlenek.

A rajtnál alaposan beragadtak a mieink, mire belemelegedtek a játékba, addigra a zalai vendégek jelentős előnybe kerültek.

Kimaradtak a helyzetek

– Valóban nagyon rosszul kezdtünk, utána viszont a vezetést is átvettük. Hiányérzetem viszont a második negyed végével kapcsolatban van, sajnos kimaradtak a helyzeteink és adtunk el labdákat is. Lehetőségünk volt, hogy pár pontos előnnyel vonuljunk szünetre, de nem tudtunk élni vele – tekintett vissza Pethő Ákos, a Cápák vezetőedzője.

A találkozó kezdéséhez hasonlóan a második félidő elején is beragadtak a mieink, a Zalaegerszeg ismét tíz pont fölé növelte előnyét.

– A harmadik negyedet rosszul kezdtük, talán azt gondolta csapat, hogy a rossz kezdés után ismét vissza tudunk jönni. Ezt egy mérkőzésen belül kétszer megtenni nagyon nehéz. Sok úgynevezett nehéz dobást erőltettünk, ezúttal azonban ezek nem mentek be. Ebben fejlődnünk kell, ha azt tapasztalják a játékosok, hogy nem jönnek be ezek a megoldások, akkor váltani kell.

A vezetőedző korábban arról beszélt, hogy DeMarco Dickersonnal együtt legyen a csapatban két olyan játékos, aki tud bontani. Ez az első két negyedben meg is valósult, aztán a harmadik negyedben ebből is kevesebbet láttunk.

– Ezt ki kell egymás között nekünk is alakítani, valamint nekik is le kell osztaniuk a szerepeket, illetve a labdákat egymás között. Igen, ez ­valóban jól működött az első félidőben, a második fél­időben sokszor egymásra vártak, illetve egymás elöl vették el a lehetőségeket. Első meccsük volt együtt, ezen dolgoznunk kell még. Időnk azonban nincs, szerdán újabb hazai mérkőzés vár ránk – reagált a felvetésre Pethő Ákos.

A Szeged ellen folytatják

Hasonló a helyzet a tavalyihoz, hiszen akkor is új légióssal, hat vereséggel a hátuk mögött tévés meccs következet, akkor azonban sikerült nyerni a csapatnak. A most tapasztaltak felemás érzésekkel töltik el a vezetőedzőt.

– Voltak pozitív és negatív dolgok is. Nem volt szinte semmi átlagos, vagy fent voltunk, vagy teljesen lent. Amiért hoztuk az új játékost, az működött, ezt kell még a rendszerbe raknunk – zárta Pethő Ákos.

A bajnokság következő fordulójában a Hübner Nyíregyháza BS szerdán a Szegedet fogadja.