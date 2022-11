Szombaton a Salgózd csapatát fogadta a Nyíregyházi TK NB I.-es csapata. Parádés rajtot vettek a mieink, az első sorban Hacker Dezső és Molnár Dávid is megszerezte a csapatpontot és 75 fás előnnyel adták át a stafétát a folytatásra. A középső sorban Szilágyi Sándor és Ráski jános, majd az őt váltó Kastura Zsolt is pont nélkül maradt, de még így megmaradt egy fa előny a zárósorra. Ott azonban az egykor Nyíregyházán is gurító Stréer Tamás robbantott és nap legjobb teljesítményével eldöntötte a mérkőzést.KM

Teke: NB I.

Nyíregyházi TK-Salgózd 3:5 (3240:3289)

Nyíregyházi TK: Hacker Dezső 587 (1), Molnár Dávid 545 (1), Szilágyi Sándor 525, Ráski János/Kastura Zsolt 476, Szojka Miklós 543, Fehér Béla 564. Ifi: 2.5:1.5 (1030:1028).